De notre envoyée spéciale à Londres,

Dans la famille Tatton-Brown, je voudrais… la mère, Elfie, française d’origines ? Le père, Benjamin aka « Ben » ? Les jumeaux, Felix et Marius, qui feront bientôt leur entrée à l’université ? Ou la cadette Poppy, 14 ans ? Cette famille franco-britannique du quartier cossu de Chelsea, situé à l’ouest de Londres, a sorti l’autrice de ses lignes de la galère en lui ouvrant les portes de son salon pour suivre, avec elle, les funérailles de la queen Elizabeth II.

Parce que dès ce lundi matin, très tôt, il était devenu impossible d’approcher ni de l’Abbaye de Westminster, ni du moindre centimètre de route qui mène au château de Windsor où sera inhumée Elizabeth II auprès du prince Philip, dès ce soir. Si des milliers d’Anglais étaient bien postés sur ce chemin processionnel, les millions d'autres étaient, eux, devant leur écran de télévision. Comme votre journaliste de 20 Minutes donc, invitée à Chelsea. Reportage en terre de living-room.

« Oh my god, la reine est morte », c’est ce que se sont « textotés » Poppy et ses copines du collègue français de Chelsea le 8 septembre dernier, quand la nouvelle de la mort d’Elizabeth est tombée. « Après l’annonce, tout le monde s’est mis à partager une photo de la Reine sur Instagram et moi aussi », confie la collégienne. Mais c’est bien plus qu’une histoire de réseaux sociaux qui pousse la jeune femme à regarder les funérailles de la reine d’Angleterre en famille ce lundi : « Je l’ai toujours connue, elle compte beaucoup pour moi en réalité. »

Un exposé sur ces obsèques de prestige

Bon, il se trouve aussi que Poppy doit présenter un exposé sur ces obsèques de prestige dès demain matin. C’est sûrement la raison pour laquelle son papa, Benjamin, insiste pour qu’elle reste concentrée. « Ben » a longtemps hésité à se rendre à Westminster pour assister aux funérailles ou même à faire la queue pour faire ses adieux à la Reine. Il faut dire que ces bureaux sont non loin de Buckingham Palace.

« Je crois que je regrette de ne pas avoir fait la queue, confie le père de famille. Elle a donné soixante-dix ans de sa vie, je me dis que j’aurai pu lui donner quelques heures de la mienne ». Poppy se moque gentiment de son papa et reprend l’écriture de son exposé, non sans une certaine flemme.

Incollable sur les dessous de la maison Windsor

Tout près de « Ben », il y a Felix. C’est l’un des jumeaux, le plus concentré. Il faut dire que la Reine lui a déjà joué un sacré tour : elle a rendu son dernier souffle alors que Felix n’était même pas en Angleterre. « Je rentrais de Paris quand j’ai appris sa mort. Je l’ai découvert dans l’Eurostar, raconte-t-il. Pour moi, c’était un vrai choc alors ces funérailles sont tout simplement un moment historique. »

Marius, a priori le plus taquin des twins, a appris la nouvelle par l’épicier chez qui il était en train d’acheter une bouteille de lait (#truestory) : « C’est étrange mais j’ai tout de suite pensé à la chanson "God save the King". » Fan du roi Charles III ? Non, mais Marius est un grand fan du Chelsea Football Club : « J’ai imaginé le stade tout entier chanter cette chanson et j’ai trouvé ça beau. »

Les funérailles de #QueenElizabethII chez les Tatton-Brown, c'est very soon sur @20Minutes pic.twitter.com/DqxzByl1Ot — Camille Poher (@PoherCamille) September 19, 2022



Dans cette typique maison victorienne, tout le monde semble finalement touché par le décès de sa Majesté et même captivé par cette cérémonie. Pourtant la vraie fan de la monarchie britannique, c’est Elfie, notre Française : « J’ai toujours aimé la famille royale, j’étais d’ailleurs une grande fan de Lady Di. » Après plus de vingt ans passés de l’autre côté de la Manche, Elfie s’avère assez incollable sur les dessous de la maison Windsor.

Le dernier petit clin d’œil de Lilibet aux Anglais

« Honnêtement, je suis très étonnée de voir mes enfants autour de la télévision aujourd’hui », confie la mère de famille. Et c’est aussi ce qui marque le plus pendant ces quelques heures passé chez les Tatton-Brown. Tous sont touchés par la présence des petits Georges et Charlotte au côté de leur royal papa, tous s’interrogent longuement sur la couleur de cette couronne qui trône sur le cercueil, tous débattent de la présence bienvenue ou non d’Andrew dans le cortège ou tous se demandent encore où peuvent être bien passés les bijoux de Meghan, offerts par Elizabeth II.

Bref, chez les Tatton-Brown, ça papote, ça échange, ça débat. Et ça se rassemble autour d’un même événement. D’ici quelques semaines les jumeaux quitteront le cocon familial pour rentrer à l’université et les Tatton-Brown ne seront plus que trois à la maison. Ce moment en famille, c’est peut-être le plus important finalement en cette journée historique. Et c’est peut-être aussi le dernier petit clin d’œil de Lilibet aux Anglais.