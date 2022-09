De notre envoyée spéciale à Londres,

Elle court, elle court, la rumeur… Ce vendredi après-midi, le long de The Mall, cette allée royale bordée d’arbres et de drapeaux britanniques, qui relie Buckingham palace au Trafalgar square, le bruit court qu’une sortie royale est sur le point d’avoir lieu. Il se chuchote même que cette tête couronnée ne serait pas un lointain cousin germain de la queen Elizabeth. Non.

La rumeur dirait que le roi Charles III serait de retour du Pays de Galles et foulerait, dans les minutes à venir, depuis l’arrière de sa Rolls-Royce couleur bordeaux, l’avenue processionnelle. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour qu’une centaine de curieux, et une envoyée spéciale de 20 Minutes, fassent le pied de grue. Reportage en terre de potins.

Des détectives en herbe

Mercredi, le cercueil de la reine Elizabeth II a quitté le palais de Buckingham, pour rejoindre, au cours d’une procession, Westminster Hall. Ce dernier road solennel, suivi par des dizaines de milliers de personnes sur place et à la télévision, suivait un itinéraire tout tracé et disponible directement par le site du gouvernement britannique. Un peu comme un plan des deux parcs chez Disneyland Paris.

Le circuit officiel de la « Lying-in-State procession » à Londres. - www.gov.uk

Aux alentours de 16 heures, alors sur les derniers mètres de ce qui est officiellement nommé ici la « Lying-in-State procession », quelques silhouettes commencent doucement à s’entasser au plus près des barrières qui jouxtent le palais de Buckingham. Au total, une cinquantaine de curieux sont disposés de chaque côté des palissades qui balisent l’allée de The Mall.

« Il paraît que le roi Charles III va sortir de Buckingham d’ici à quelques minutes », nous confie Olivia, la cinquantaine, visiblement connaisseuse des us et coutumes royales. Pas d’annonce officielle, pas de collègues journalistes sur place, pas même un seul tweet de Camilla Parker Bowles, mais comment Olivia a eu cette info ? « Deux hélicoptères tournent depuis plus d’une demi-heure au-dessus de la zone et les agents de police semblent agités », nous explique-t-elle. La rumeur est lancée.

Entre 16 heures et 17 heures, badauds après badauds, la foule s’épaissit autour de nous. « Excusez-moi, mais qu’attendez-vous exactement ? », demande une mère et sa fille à Olivia. « The King », répond du tac au tac notre détective. La rumeur est loin, la certitude a pris sa place et après plus d’une heure d’attente, c’est une longue queue qui s’est formée de chaque côté de l’allée royale.

Espoirs et miracle

Le souci, c’est que passée 17h30, on a vu passer une armada de véhicules, dans un sens comme dans l’autre, qui ont tous fait sursauter Olivia d’ailleurs, mais pas de trace du roi Charles III. Groupes de policiers à moto, utilitaires d’entretiens des espaces verts du palais, camionnette de la « Royal Mail Post Office »… Tous sont passés devant nos yeux pleins d’espoirs et tous ont emporté une partie de lui avec eux. Enfin, par pour Olivia ! « Je ne sais plus exactement depuis quelle heure je suis là, je ne vois plus le temps passer, mais je crois vraiment qu’il va sortir ».

Autour de 18 heures, on perd un homme. Arrivé quelques minutes après nous, Bryan a, lui aussi, fait confiance à la rumeur. Mais là, il craque : « Are you sure he is coming ? ! » (Etes-vous certaine qu’il va venir ? !). Comprenez, « je suis vraiment en train de poireauter dans le froid pour faire coucou aux agents d’entretien des espaces verts du palais ? ! ». La rumeur ne suffit plus, le jeune homme perd patience.

17h26. Enfin on perd pas espoir, mais ce jeune homme au premier plan commence clairement à s'impatienter. « Are you sure he's coming ?! »… Je ne sais pas Bryan, je ne sais pas… pic.twitter.com/p9hw2g0EgY — Camille Poher (@PoherCamille) September 16, 2022



Il faut dire qu’on le comprend Bryan. C’est tout de même long d’attendre plusieurs heures, coincé derrière une barrière, que le roi daigne passer, à toute berzingue, sûrement dissimulé par des vitres teintées. D’autant plus qu’on vient d’apprendre par un collègue journaliste qu’il serait toujours plutôt du côté du Pays de Galles que du centre de Londres. On ne peut pas l’annoncer à Olivia, on n’a pas le cœur à briser le sien, alors on reste. Et là, le miracle.

Spoiler alerte : pas tout à fait. Incollable sur la #RoyalFamily tentez de deviner qui se trouve dans cette auto de prestige ou en tout cas ce que dit la rumeur 🫣👑 ➡️ Toutes les infos et plus encore dès demain sur @20Minutes pic.twitter.com/Egkv6JYAdq — Camille Poher (@PoherCamille) September 16, 2022



Pas une camionnette, pas un tracteur, pas un utilitaire, mais bel et bien une Bentley, une vraie de vraie. Encerclée par une armada de policiers à motos et tous gyrophares dehors, nul doute, c’est une tête couronnée qui fait son passage, enfin, sur l’allée de The Mall. Mais qui ? Qui vient de passer à toute berzingue dissimulée par des vitres teintées ? « Il paraît, que c’est la princesse Anne », nous sort tout de go Olivia. Enfin, c’est la rumeur qui le dit.