De notre envoyée spéciale à Londres,

« C’est probablement l’évènement le plus triste auquel j’ai assisté ». Steven fait partie de ceux qui ont patienté depuis mardi soir pour pouvoir se recueillir quelques instants devant le cercueil d’Elizabeth II, qui trône au centre de l’Abbaye de Westminster. A la sortie du bâtiment, certains essuient encore leurs larmes.

Laura est arrivée dans la nuit et a patienté près de 8 heures. « C’est très émouvant à l’intérieur, l’ambiance est solennelle et respectueuse, je suis honorée d’avoir pu voir la reine, ça valait l’attente. » Seul, en famille ou entre amies, tous sont venus vivre un moment historique. Venue de Cambridge, Caroline « a eu des palpitations » en pénétrant les lieux, nous confie-t-elle, « C’est vraiment le dernier au revoir et on réalise que tout ça est réel ».

Quelque 750.000 personnes attendues

Signe de croix, tête baissée par respect,... A l’intérieur, chacun profite des quelques secondes devant le cerceuil royal à sa façon. La Londonienne Mary « a pris une grande respiration puis fait une prière », la voix tremblante, Catherina renchérit : « Il n’y pas de mots pour décrire cette expérience. Chacun la vivra différemment mais ce sera gravé en nous à jamais. »

Durant les quatre prochains jours, au moins 750.000 personnes diront « au revoir » à la reine. « Il s’agit de montrer que nous n’oublierons jamais tout ce qu’elle a fait pour nous ». conclut Catherina. Les funérailles d’Elizabeth II auront lieu le 19 septembre, des millions de personnes sont attendues.