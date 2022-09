Un discours d’ampleur, inspiré de l’exercice américain sur « l’état de l’Union », aurait pu se résumer en un long appel à se serrer les coudes, à la solidarité avec l’Ukraine et à l’intransigeance vis-à-vis de la Russie. Mais au moment où les factures d’électricité s’envolent, Ursula von der Leyen a rendu l’exercice bien plus concret. Son discours devait être l’occasion d’annoncer des mesures d’urgence sur la crise énergétique, et la dirigeante allemande y a ajouté des mentions sur le réchauffement climatique, l’indépendance sur les ressources stratégiques, ou encore sur la lutte contre les incendies. 20 Minutes fait le point.

Avec Moscou, l’heure n’est pas « à l’apaisement »

Hors de question de laisser paraître une quelconque lassitude européenne, malgré les difficultés d’approvisionnement en gaz. Ursula von der Leyen a indiqué que les sanctions imposées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine devaient être maintenues. « L’heure est à la détermination, pas à l’apaisement », a-t-elle lancé devant le Parlement européen à Strasbourg, avant de se rendre dans la foulée à Kiev.

Réforme du marché de l’électricité et plafonnement des « superprofits »

L’UE va engager « une réforme complète et en profondeur » de son marché de l’électricité, où les prix se sont envolés dans le sillage des cours du gaz, a indiqué la présidente de la Commission européenne. « Au-delà de la crise immédiate, nous devons penser à l’avenir. La conception actuelle du marché de l’électricité ne rend plus justice aux consommateurs, ils devraient récolter les fruits des énergies renouvelables à bas-coût. Il faut donc découpler les prix de l’électricité de l’influence dominante du gaz », a-t-elle affirmé devant le Parlement européen.

Plafonner les revenus des producteurs d’électricité à base d’énergies renouvelables et de nucléaire permettrait de lever « plus de 140 milliards d’euros » pour les Etats de l’UE, qui pourraient les redistribuer aux ménages et entreprises vulnérables, estime-t-elle. Une manière de dire que l’Europe est favorable à la taxation des « superprofits », alors que certaines branches ont vu leurs bénéfices exploser avec la guerre.

Des avions pour lutter contre les incendies

L’Union européenne va doubler ses capacités de lutte contre les incendies, l’année prochaine, en achetant dix avions amphibies légers et trois hélicoptères supplémentaires, a annoncé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. « Cet été, nous avons envoyé des avions de la Grèce, la Suède ou d’Italie pour combattre des incendies en France et en Allemagne. Mais comme ces évènements deviennent plus fréquents et plus intenses, l’Europe aura besoin de plus de capacités », a déclaré la responsable dans son discours annuel sur l’état de l’Union devant les eurodéputés à Strasbourg.

Terres rares et hydrogène

« Près de 90 % des terres rares et 60 % du lithium sont transformés en Chine. Nous allons définir des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction au raffinage, de la transformation au recyclage, et nous constituerons des réserves stratégiques là où l’approvisionnement est menacé », a déclaré Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg.

Dans le même temps, l’UE va mettre sur pied une nouvelle banque publique dédiée au développement de l’hydrogène, capable d’investir 3 milliards d’euros « pour construire le futur marché » de cette énergie en plein essor. « Nous devons passer du marché de niche au marché de masse, nous voulons produire dix millions de tonnes d’hydrogène renouvelable dans l’UE chaque année d’ici à 2030 », indique la cheffe de l’exécutif européen.