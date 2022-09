Depuis la mort de la reine Elisabeth II jeudi dernier, les hommages ont largement dépassé les frontières du Royaume-Uni. Mais au-delà de son image de longévité, la monarque représente, selon d’autres, les heures sombres de la période coloniale. Au cours de l’Histoire, l'Empire britannique a en effet été un des plus étendus au début du XXe siècle, et donc par définition un des plus puissants.

Le rôle de la reine est donc souvent discuté ces derniers jours, et de nombreuses personnes s’interrogent notamment sur les hommages rendus à celle qui aurait encouragé le colonialisme. « Tu es issu d’une ancienne colonie britannique et tu pleures la mort de la reine ? Concentre-toi », interpelle notamment un internaute sur Twitter. D’autres ont ressorti une vidéo qui montrerait la reine d’Angleterre en train de jeter des pièces à des enfants africains. Ces images prouveraient que la monarque entretenait des pratiques racistes liées à la colonisation. Sauf que les internautes se trompent : il ne s’agit pas d’Elisabeth II sur ces images.

FAKE OFF

« Chers africains, avant de pleurer, souvenez-vous de ceci ». Sur la vidéo en question, largement relayée sur Twitter, des images en sépia s’accompagnent d’une musique mélodramatique. Au fond, une femme habillée d’un grand chapeau et d’une veste assortie jette des pièces d’argent à des dizaines d’enfants. Les publications parlent de pièces d’argent. A l’œil nu, on peut aussi y voir des morceaux de pain. Une scène choquante, ces enfants étant traités comme des animaux.

Chers africains, avant de pleurer, souvenez-vous de ceci... pic.twitter.com/WtgHG45zCi — Jonathan Batenguene M. (@BatengueneM) September 9, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A l’image - toujours à l’œil nu –, on pourrait tout à fait y voir la reine Elisabeth II par les costumes qu’elle aimait tant porter. Mais en regardant de plus près, sa silhouette ne correspond pas. Qui plus est, nous pouvons distinguer sur la maison en arrière-plan des écritures plutôt venues d’Asie que d’Afrique.

Un film tourné en Indochine

Remontons donc la trace de ces images, grâce à l’outil Google reverse image. Il s’agit en réalité d’un film du réalisateur Gabriel Veyre, qui a vécu entre 1871 et 1936. Il a notamment filmé de nombreuses images du Maroc, de l’Amérique du Sud ou de l’Asie. D'après la même vidéo trouvée sur Youtube, la scène se déroulerait en Indochine française [aujourd’hui le Vietnam] et serait datée entre le mois d’avril 1899 et le mois de mars 1900.

Sur le site de l'oeuvre cinématographique des frères Lumière, nous retrouvons plus de précisions. Le titre indique ceci : « Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames ». Les Annamites correspondent aux habitants du Vietnam aujourd’hui, et les sapèques étaient les anciennes pièces de monnaie utilisées en Extrême-Orient.

La femme d’un général français

Le site d’archives indique les noms des deux femmes confondues avec Elisabeth II. Il s’agit en réalité de la femme et de la fille du général Paul Doumer. Ce dernier a été gouverneur général de l’Indochine de 1897 à 1902, ce qui correspond aux dates des images filmées par Gabriel Veyre. Quelques années plus tard, après plusieurs postes de Ministre, Paul Doumer est devenu président de la République en 1931… jusqu’à son assassinat l’année suivante.

Si ces images sont difficile à visionner par la brutalité qu’elle affiche de la période coloniale, elles ne représentent en aucun cas la reine d’Angleterre. Par ailleurs, la scène se déroule au Vietnam, qui était une colonie française, et non britannique.