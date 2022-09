De notre envoyée spéciale à Londres,

Balade à Hyde Park, relève de la garde royale à Buckingham Palace, shopping sur Piccadilly Circus et tournée des pubs. Pour de nombreux touristes étrangers venus passer le week-end à Londres, le programme était déjà millimétré. Mais l’annonce jeudi soir de la mort de la reine Elisabeth II, décédée à l’âge de 96 ans, a quelque peu chamboulé leurs plans.

Entre ambiance morose et commémorations hors normes, l’escapade londonienne a pris un tournant particulier. « A la base, j’étais venu pour faire la fête avec mon cousin », raconte Martin, 23 ans, encore incrédule. Bien décidé à profiter de sa semaine de fiesta dans la capitale britannique, le jeune homme de 23 ans est arrivé de Pologne « deux jours avant la mort de la reine. Quand on a appris la nouvelle, on est aussitôt allés à Buckingham Palace, où la foule était rassemblée. C’est une expérience très bizarre : d’un coup, on est confronté à la peine d’une nation entière qui pleure sa reine, c’est très étrange ! C’est vraiment dommage d’être arrivé à Londres dans de telles circonstances, déplore le jeune homme. Mais on espère quand même en profiter à fond, aller au pub, boire des bières et s’éclater ! »

Alexandre, lui, est arrivé avec son amie dans la capitale britannique jeudi. « On avait prévu ce week-end de longue date, pour aller au Studio Harry Potter et passer un bon moment. Mais dès notre arrivée à l’hôtel, on a appris la mort de la reine Elisabeth. Ce soir-là, dans les rues, l’ambiance était assez morose, c’était tendu et bizarre, mais on sait à quel point les Anglais étaient attachés à leur reine ».

« Les gens pleuraient comme s’ils avaient perdu quelqu’un de leur famille »

Comme Martin, Alexandre s’est aussitôt rendu à Buckingham Palace. « C’était noir de monde, il y avait des fleurs partout, la presse du monde entier et des hélicoptères qui tournoyaient au-dessus du palais, c’était dingue, raconte le Français. On voyait les gens pleurer comme s’ils avaient perdu quelqu’un de leur famille, c’était en même temps émouvant et hyper impressionnant. Mais ce qui est surprenant, c’est que dès le lendemain, les Anglais le prenaient avec philosophie et célébraient leur nouveau roi. »

Venue à Green Park, où a été installé un mémorial éphémère en l’honneur de la souveraine disparue, Gabriela s’est laissée surprendre par l’émotion qui étreint les Britanniques. « Nous n’avons pas de monarque, une figure importante à laquelle est attachée la nation, explique la jeune Vénézuélienne. Alors voir toute cette ferveur, cette émotion, ces milliers de bouquets de fleurs déposés en sa mémoire, c’est incroyable. »

« On se souviendra de ce voyage toute notre vie ! »

Si son escapade ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu, Alexandre ne regrette pas une seconde de s’être trouvé à Londres à ce moment si particulier. « Ça ne nous a pas gâché notre séjour, loin de là ! On va repartir avec le sentiment d’avoir été témoins d’un moment important de l’Histoire ! Ce voyage à Londres, c’est sûr, on s’en souviendra toute notre vie ! »

Venu pour « goûter à l’ambiance so british », le couple de Français est ensuite passé de Buckingham Palace à Camden Town, l’un des quartiers animés de Londres. « On est quand même allés descendre quelques pintes au pub ! Pour une virée à Londres réussie, c’était un passage obligé ! »