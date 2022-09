Un typhon « très puissant », Muifa, s’approche ce dimanche de plusieurs îles du sud du Japon, conduisant les autorités locales à appeler les habitants à se mettre à l’abri des « vagues et de vents violents » avant qu’il ne touche terre. Ce dimanche après-midi, le typhon se trouvait à 180 kilomètres au sud d’Ishigaki (île de l’extrême sud de l’archipel, non loin de Taïwan), provoquant des rafales atteignant 216 km/h, et se déplaçait en direction du nord-ouest, a indiqué l’Agence météorologique japonaise.

Selon elle, « le très puissant typhon Muifa devrait s’approcher très près (de la région d’Ishigaki) lundi. Des vagues et des vents violents sont attendus dans la région tout au long de la journée de mardi ». Comme la vitesse de progression du typhon pourrait faiblir, mais pas son intensité, « la région pourrait subir ses effets sur une longue période », a-t-elle indiqué. Le gouvernement d’Okinawa - préfecture comprenant plus de 150 îles du sud du Japon - a demandé aux personnes âgées vivant à Ishigaki et sur d’autres îles de la région de se mettre à l’abri avant que le typhon ne frappe.

« Je voudrais demander à tout le monde d’être vigilant face aux vents violents, aux fortes précipitations… et de prendre des mesures afin de protéger les vies en priorité », a déclaré dimanche le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki. Après avoir touché Ishigaki, Muifa devrait se diriger vers le nord et Shanghai, en Chine, selon les prévisions de l’agence japonaise.