Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’actu du jour

En ce vendredi, 198e jour de guerre en Ukraine, l’armée russe a annoncé envoyer des renforts en direction de la région ukrainienne de Kharkiv, réplique à une percée apparemment réussie des forces de Kiev dans cette zone frontalière de la Russie. Le ministère russe de la Défense, qui n’a fait aucun commentaire sur le sujet, a néanmoins annoncé aux agences de presse russes le déploiement de renforts dans cette direction, diffusant une vidéo montrant blindés, obusiers et camions roulant en grand nombre sur des routes non géolocalisées.

La veille Kiev avait affirmé avoir reconquis quelque 700 km2 dans cette région du Nord-Est ukrainien ces derniers jours, en particulier la ville de Balakliïa, ainsi qu’une vingtaine de localités. « Nous ne contrôlons plus Balakliïa. Des tentatives pour déloger les forces ukrainiennes sont en cours, mais les combats là-bas sont acharnés et nos troupes sont retenues aux abords » de la ville, a confirmé à Rossiya 24 un haut responsable de l’administration russe, Vitali Gantchev.

De son côté, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a estimé depuis Bruxelles ce vendredi que le déploiement de renforts par Moscou montrait que la Russie payait « un énorme prix ».

La phrase du jour

« Nous avons documenté que des prisonniers de guerre ont subi des actes de torture et des mauvais traitements et que, dans certains lieux de détention, ils ne disposent pas de nourriture, d’eau, de soins de santé et d’installations sanitaires adéquats. »

Tels sont les mots de Matilda Bogner, qui dirige la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine. Cette dernière s’est exprimée lors d’un point de situation par visioconférence depuis Odessa, indiquant que l’ONU avait documenté plus de 400 « détentions arbitraires » et « disparitions forcées » par les forces russes en Ukraine ainsi que 51 arrestations arbitraires par les forces ukrainiennes. L’ONU a également connaissance d’au moins quatre prisonnières de guerre enceintes et détenues par Moscou.

Le chiffre du jour

16.000. Selon l’ONG OVD-Info, plus de 16.000 personnes ayant manifesté contre l’offensive russe en Ukraine ont été interpellées en Russie depuis fin février. Les autorités russes ont infligé des centaines d’amendes à des personnes accusées d’avoir « discrédité » l’armée, parfois sur la base d’une simple conversation en ligne. Selon l’ONG, plus de 230 personnes ayant dénoncé le conflit sont également poursuivies pénalement, notamment pour « diffusion d’informations mensongères » sur les troupes russes, une infraction instaurée en mars et passible de quinze ans de prison.

La tendance du jour

Des élections locales et régionales ont débuté vendredi à travers la Russie, en l’absence d’opposition crédible face à des vagues de répression exacerbées depuis l’offensive du Kremlin en Ukraine. Selon la Commission électorale, 44 millions d’électeurs sont appelés aux urnes dans 82 régions. Dans de nombreuses régions, les scrutins se dérouleront sur trois jours, un mode de fonctionnement adopté en 2020 pour limiter l’affluence et les risques d’infection au Covid-19. Mais de nombreux militants russes ont accusé le pouvoir de se servir de ces scrutins longs pour truquer plus facilement les votes, les urnes étant longuement entreposées avant leur dépouillement.

A noter que ce scrutin se déroule dans un climat de répression aggravé par l’attaque en Ukraine. Des dizaines de critiques du pouvoir ont été arrêtés ou ont fui le pays ces derniers mois et la plupart des médias indépendants ont été fermés.

L’opposant emprisonné Alexeï Navalny, principal détracteur de Vladimir Poutine, a malgré tout appelé les Russes à aller voter, en suivant une stratégie de « vote intelligent » qui consiste à voter pour le candidat le mieux placé pour battre celui du Kremlin. Une stratégie du « vote intelligent » qui a déjà remporté certains succès locaux par le passé, mais sans profondément changer le paysage politique russe, toujours largement dominé par le parti de Vladimir Poutine.