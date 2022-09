Le cabinet du ministre français des Armées a confirmé, ce vendredi, l’achat par l’Ukraine d’un nombre non précisé de canons tractés TRF1 auprès d’une entreprise française spécialisée dans l’occasion militaire afin de soutenir l’intense combat d’artillerie face aux forces russes, confirmant une information de L’Opinion.

Comme toute vente d’armement, la transaction menée par l’entreprise S2M Equipment a fait l’objet de l’aval du gouvernement français au travers de la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG).

Plus de 160 millions d’euros d’équipements déjà livrés

Le TRF1 est un canon tracté d’un calibre de 155 mm, capable de tirer des obus à 25 kilomètres. L’armée française, qui l’a utilisé des années 1980 aux années 2010, disposait de 106 exemplaires de ce canon. Il est encore en service à Chypre et au Sénégal, selon le Military Balance.

Paris reste discret sur ses livraisons d’armements à l’Ukraine, reconnaissant tout au plus avoir livré pour « plus de 160 millions d’euros » d’équipements à Kiev, notamment 18 canons automoteur Caesar, qui ont succédé au TRF1 au sein de l’armée française.

Les autres pays européens mettent aussi la main à la poche

Jeudi, une nouvelle réunion des représentants de plus de 40 pays consacrée aux défis posés par les livraisons d’armes, cruciales pour l’Ukraine, s’est tenue sur la base américaine de Ramstein en Allemagne.

Parmi les nouvelles promesses faites à l’Ukraine, la Norvège a offert 160 missiles Hellfire et de l’équipement de vision de nuit, l’Allemagne a fourni des équipements pour l’hiver et les Pays-Bas une formation sur le déminage. Les Etats-Unis ont de leur côté annoncé une nouvelle aide de 675 millions de dollars sous forme de munitions et de systèmes d’artillerie HIMARS qui ont déjà permis à Kiev de frapper les lignes d’approvisionnement russes loin derrière la ligne de front.