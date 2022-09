La reine Elisabeth II est morte. C’est un bouleversement immense pour le Royaume-Uni et les Britanniques. Et ce changement va se jouer jusque dans leur porte-monnaie et sur leurs enveloppes. Car le visage du nouveau roi Charles III va commencer à apparaître sur les pièces de monnaie et les billets de banque au Royaume-Uni et dans d’autres pays du monde, remplaçant le profil de la reine Elisabeth II.

Son effigie apparaîtra également sur plusieurs autres devises utilisées dans les Caraïbes orientales, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Idem dans les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, sur l’île de Man ainsi qu’à Gibraltar, Sainte-Hélène et dans les Malouines, îles et territoires contrôlés par la Couronne britannique.

Sortie de circulation progressive

En 1936, pendant le règne du roi Edouard VIII, qui a duré 326 jours, des pièces avaient été frappées, mais le monarque a abdiqué avant leur mise en circulation. Le visage d’Elisabeth II figure également sur les timbres tandis que les lettres EIIR, pour Elisabeth II Regina, sont apposées sur les boîtes aux lettres, ce qui devra donc être modifié.

L’insigne apposée sur les casques de police changera également. Les billets flanqués du profil de l’illustre souveraine devraient toutefois rester valides longuement, jusqu’à une date qui sera déterminée prochainement. En attendant, la banque d'Angleterre va progressivement récupérer ces billets qui promettent de devenir rapidement collector.