A l’instar de plusieurs évènements sportifs prévus ce vendredi et ce week-end, les syndicats britanniques ont décidé de faire une pause dans leurs manifestations. En signe de respect à la suite de la mort de la reine Elisabeth II, qui plonge le Royaume-Uni tout entier dans une période de deuil, les grèves prévues outre-manche sont repoussées.

Trois syndicats britanniques qui devaient conduire des grèves pour les salaires dans le domaine des transports et de la poste ont annoncé ces suspensions, rapportent nos confrères de La Tribune. Le CWU (Communication Workers Union) a annulé sa grève prévue ce vendredi pour l’augmentation des salaires dans la Royal Mail.

Inflation monstre

De leur côté, les syndicats RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) et TSSA (Transport Salaried Staffs' Association) ont annulé leurs mouvements prévus en septembre. Londres fait face à de nombreux mouvements sociaux à cause de l’inflation. Elle a bondi en juillet à 10,1 % sur un an, passant la barre symbolique d’une hausse des prix à deux chiffres qui promet d’aggraver un peu plus la crise du coût de la vie.

L’inflation, qui atteignait déjà 9,4 % sur un an en juin, reste à son niveau le plus élevé en quarante ans. Elle accélère plus vite que les prévisions des économistes et pourrait dépasser 13 % en octobre, prévoit la Banque d’Angleterre, lorsque des hausses drastiques des prix de l’énergie, qui flambent eux aussi, doivent entrer en vigueur pour les particuliers.

Coup de pouce du nouveau gouvernement

Liz Truss a annoncé jeudi, deux jours après son arrivée à Downing Street, un plan d’aide massif pour les ménages et les entreprises face à l’envolée des coûts de l’énergie, assorti d’une ambitieuse politique de forage tous azimuts avec une relance de la fracturation hydraulique et un réexamen de la trajectoire vers la neutralité carbone.

Les factures pour un ménage moyen vont être plafonnées à 2.500 livres par an, « soit une économie de 1.000 livres » par an par rapport à ce qu’ils auraient dû payer sans intervention du gouvernement. Les entreprises et institutions publiques comme les écoles toucheront des « aides équivalentes pendant six mois ». Des mesures qui, espère le gouvernement, pourront calmer la grogne populaire.