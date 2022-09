Depuis l’annonce de la mort de la reine Elisabeth II, les rumeurs vont bon train quant à l’absence de Meghan Markle au chevet de la monarque. Jeudi, alors que toute la famille se rendait au château de Balmoral, en Ecosse, pour accompagner la reine dans ses dernières heures, la duchesse de Sussex manquait à l'appel. De quoi réveiller l’imagination de nombreux internautes sur une nouvelle potentielle querelle réveillée par l'épouse d'Harry.

« Cette tordue refuse d’accompagner son mari parce que l’Angleterre ne met pas un service de sécurité maximum pour sa visite à la Reine ! Quelle suffisance, quelle bêtise », a notamment rouspété l’un d’entre eux sur Twitter. Mais qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Ce jeudi, dès l’annonce de l’état très fragile de la reine par ses médecins, toute la famille royale s’est réunie au château de Balmoral, la résidence d’été de la reine. Parmi les visiteurs, on retrouvait bien entendu ses enfants Anne, Andrew, Edward et Charles - le désormais roi. Les ont rejoint les petits-fils William et Harry, mais sans leurs épouses.

Car si l’absence de Meghan Markle a fortement été remarquée, ce n’est pas l’unique duchesse à ne pas s’être rendue au château écossais. Kate Middleton, femme de William et duchesse de Cambridge, était elle aussi aux abonnés absents. Cette dernière - bien plus appréciée par la monarchie - a préféré rester à Windsor pour accompagner ses enfants à leur premier jour d’école.

Une protection perdue

Quant à la duchesse de Sussex, son porte-parole avait annoncé jeudi qu’elle accompagnerait Harry en Ecosse le même jour. Mais elle est finalement restée à Londres, où le couple néoaméricain faisait étape lors d’une tournée européenne. Si la raison n’a pas été annoncée officiellement, le problème de sécurité semble loin d’être une excuse officielle. En effet, il est facile d’imaginer que la protection de la famille royale a largement été renforcée ce jour aux alentours du château de Balmoral.

Mais concernant les Sussex, la question de la sécurité n’est pas si nouvelle, et elle est, dans ce cas précis, sortie de son contexte. Nous avons notamment retrouvé un article du média spécialisé dans l’actualité des familles royales Point de vue. Daté du 29 août dernier, l’article s’intéressait au « le bras de fer » de Meghan et Harry avec le gouvernement britannique sur la question de leur sécurité.

L’étape à Balmoral remise en cause

Quelques jours avant la disparition de la reine, le journaliste expliquait que le couple avait dû se battre avec le ministère de l’Intérieur britannique qui refusait de lui assurer la sécurité par les services dédiés à la famille royale. Le couple Sussex aurait en effet perdu ce droit au moment de son départ outre-Atlantique, en 2020. D’après une information du Telegraph, le couple aurait donc refusé de se rendre à Balmoral, qui aurait dû être une de leurs étapes lors de la tournée européenne. Toutefois, ces événements sont sans rapport avec la très récente disparition de la reine et la question de la sécurité ne s’est pas posée lorsque Harry a rejoint sa famille à Balmoral.

Par ailleurs, cette publication semble surtout vouloir desservir le rôle de l’ancienne actrice racisée au sein de la famille royale. « Elle déteste les blancs et toutes leurs traditions elle en pleine opération d’infiltration la reine le savait », rajoute même un internaute en réponse au tweet initial. Très vite, plusieurs internautes sont montés au créneau pour accuser la discrimination cachée derrière ces publications. « Kate Middleton ne se rendant pas à Balmoral à cause de la garde d’enfants, c’est très bien, mais Meghan Markle fait la même chose, ça ne l’est pas ? Le racisme apparaît une fois de plus », a accusé l’autrice Shahed Ezaydi sur son compte Twitter.