« God save the Queen ! » Après plus de 70 ans de règne, la reine Elisabeth II est décédée jeudi 8 septembre à l’âge de 96 ans. Elle laisse derrière elle une nation endeuillée​, mais pas que. Ses admirateurs se comptent par millions à travers la planète, dont de nombreux en France.

Les prochains jours et prochaines semaines à Londres vont concentrer l’attention du monde entier. Dans un premier temps, des processions vont avoir lieu. Elles se termineront par les funérailles de la reine, probablement le 19 septembre, à l’abbaye de Westminster. Un événement qui accueillera des dirigeants et personnalités du monde entier. Quelques mois plus tard, Charles III sera couronné lors d’une cérémonie grandiose.

Vous avez prévu de faire le déplacement outre-Manche pour assister aux commémorations ? Vous attendez d’avoir la date exacte des funérailles pour réserver ? Vous avez acheté vos billets dès l’annonce du décès pour déposer un bouquet devant Buckingham Palace ? Vous aviez déjà réservé un voyage au Royaume-Uni avant le décès de la reine et vous êtes ravis de pouvoir lui rendre hommage sur place ? Vous espérez surtout vous déplacer à Londres pour pouvoir assister au couronnement du roi Charles III ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d'un article. Merci d'avance.