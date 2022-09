De l’autre côté de la Manche, les Britanniques pleurent leur reine. « C’est un peu comme si on avait perdu notre grand-mère », expliquait Lee quelques heures après l’annonce du décès d’Elisabeth II à Anissa Boumediene, notre envoyée spéciale à Londres. Une monarque qui régnait depuis soixante-dix ans, cela marque un siècle, un peuple… et ses voisins. Car chez nous aussi, la reine d’Angleterre semblait éternelle. « C’était une grande dame », affirme François, qui a répondu à notre appel sur ce que représentait la reine pour nos internautes. « Courageuse et digne » sont les qualificatifs qui reviennent le plus souvent.

Si nous avons tous vécu la fin du règne d’Elisabeth II, les plus âgés de nos lecteurs se souviennent du début, comme Jean-Louis (84 ans), ou Jacques (74 ans) : « J’avais cinq ans lorsqu’elle a été couronnée en 1953, précise ce dernier. J’ai regardé la cérémonie en direct à la télévision chez mon grand-père. C’était vraiment un événement extraordinaire à l’époque. »

La reine en France

Certains ont même eu la chance de la voir en vrai. Un épisode tellement marquant, que Françoise-Elise se souvient avec précision de la date. « C’était le 11 avril 1957. La reine s’était rendue au marché aux fleurs de Lille. Je l’ai photographiée malgré l’interdiction. Et j’ai toujours cette photo en noir et blanc. » C’était le premier voyage officiel de la reine en France et Françoise l’a également aperçue dans le Nord à cette occasion : « J’étais enfant et nous nous étions déplacés en famille et à pied pour voir passer le cortège royal entre Wattrelos et Roubaix. J’en ai un souvenir très net. »

Elisabeth II a effectué cinq voyages officiels en France, les suivants en 1972, 1992, 2004 et 2014. Et c’est en 2004 qu’Ilan l’a « croisée ». Cette année-là, pour le centenaire de l’Entente Cordiale, la reine d’Angleterre avait emprunté à pied la rue Montorgueil, à Paris. « Elle rentrait chez le célèbre pâtissier Stohrer [qui lui offrit un œuf en chocolat de 20 kg]. Elle avait une classe parfaite », raconte-t-il.

« Je n’en croyais pas mes yeux »

La reine d’Angleterre a visité plus de cent pays pendant son règne. Et lorsqu’elle est passée par le Sénégal, Evelyne était là. « Avec les élèves de l’école Jeanne-d’Arc de Dakar nous étions devant l’école, à la regarder passer dans sa belle voiture décapotable, décrit Evelyne. Elle était jeune et belle. Je la revois comme si c’était hier, tellement cela m’a marquée. Nous criions "Vive la reine" en agitant nos petits drapeaux britanniques. »

Voir la reine c’est déjà bien. Mais lui parler, c’est encore mieux. Et cette chance, André l’a eue. Il tenait alors un restaurant de Sydney, en Australie : « J’ai quitté mes fourneaux pour me rendre à Martin Place, à une centaine de mètres de là. Je lui ai dit "Bonjour Votre Majesté" en français, et elle m’a répondu en français "Bonjour Monsieur", avec un grand sourire. Je suis retourné à mon restaurant noyé de bonheur et j’ai raconté la scène à tous mes employés et mes clients pendant des semaines. J’ai gardé la photo d’elle dans son ensemble vert clair dans un cadre avec mon certificat de citoyenneté australienne. »

Elisabeth II, connue pour les couleurs vives de ses robes, n’était pas en vert mais en jaune lorsque A.H. l’a vue par hasard à Cambridge, à la faveur d’un voyage en Grande-Bretagne. « Je n’en croyais pas mes yeux. Elle était avec son mari, très classe comme à son habitude. Elle est certainement la personnalité publique la plus importante que j’ai vue dans ma vie. » Le roi Charles III fera-t-il la même impression à celles et ceux qui le croiseront ?