Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir repris Balaklia, ville de 27.000 habitants située à l'Est...

L’armée ukrainienne, profitant du redéploiement de troupes russes vers le sud pour faire face à sa contre-offensive, mène une attaque surprise dans le Nord-Est, reprenant d’importants territoires dans la région de Kharkiv, en plus de certains succès obtenus près de Kherson (Sud). « Les unités militaires ont pénétré les défenses ennemies sur une profondeur de 50 km. Au cours des opérations actives menées dans la direction de Kharkiv, plus de 20 localités ont été libérées », a indiqué ce jeudi lors d’une conférence de presse Oleksiï Gromov, un haut responsable de l’état-major ukrainien.

Paris reste discret sur ses livraisons d’armements à l’Ukraine, reconnaissant tout au plus avoir livré pour « plus de 160 millions d’euros » d’équipements à Kiev, notamment 18 canons automoteur Caesar, qui ont succédé au TRF1 au sein de l’armée française.

Joe Biden et les dirigeants de plusieurs nations et institutions alliées des Etats-Unis ont discuté jeudi « du besoin de se coordonner davantage pour assurer une offre d’énergie durable et accessible à l’Europe », a indiqué la Maison Blanche.

Le chef de la diplomatie a salué jeudi depuis Kiev les « progrès clairs et réels » de la contre-offensive de l’armée ukrainienne visant des territoires contrôlés par les forces russes. « C’est très tôt encore, mais on voit des progrès clairs et réels sur le terrain, notamment dans la zone autour de Kherson (sud) mais aussi des développements intéressants à l’est dans le Donbass », a dit Antony Blinken, venu à Kiev jeudi en annonçant une nouvelle aide militaire américaine à l’Ukraine.

Les gains les plus significatifs sont dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie dans le nord-est, où les forces ukrainiennes affirment avoir percé les défenses russes sur 50 kilomètres de profondeur et repris plus de 20 localités.

La progression de la contre-offensive ukrainienne contre les troupes russes est « régulière », s’est félicité jeudi le chef d’état-major américain, Mark Milley. La progression de cette contre-offensive est « régulière et c’est délibéré », a déclaré à la presse Mark Milley à l’issue d’une réunion des alliés de l’Ukraine organisée sur la base américaine de Ramstein (Allemagne) et destinée à coordonner l’aide militaire à Kiev. Il a toutefois prévenu qu’il était « encore trop tôt » pour évaluer clairement la situation sur le terrain.

Liz Truss a annoncé jeudi, deux jours après son arrivée à Downing Street, un plan d'aide massif pour les ménages et les entreprises face à l'envolée des coûts de l'énergie, assorti d'une ambitieuse politique de forage tous azimuts avec une relance de la fracturation hydraulique et un réexamen de la trajectoire vers la neutralité carbone.

La Pologne et les trois Etats baltes ont annoncé jeudi s’être mis d’accord pour restreindre temporairement l’entrée sur leur sol, dès le 19 septembre, des citoyens russes porteurs de visas européens. Les Premiers ministres de Pologne, Lituanie, Lettonie et Estonie expriment dans une déclaration leur inquiétude « face à l’afflux important et croissant de ressortissants russes dans l’UE ».

Bonjour à toutes et à tous sur ce nouveau live dédié à la guerre en Ukraine. La tension est encore montée ce jeudi à l'Est, où l'armée ukrainienne a annoncé avoir percé les défenses russes et repris des territoires. Alors que les troupes ukrainiennes mènent depuis la semaine dernière une contre-offensive, notamment pour reprendre la région occupée de Kherson (sud), l'état-major de Kiev a revendiqué une série de succès. Restez connectés avec nous pour suivre l'évolution du conflit armé sur le terrain et sur le front de la diplomatie, au 198e de guerre en Ukraine.