Mort d’Elisabeth II EN DIRECT : Le monde unanime dans ses hommages à la reine Elisabeth II...

7h38 : Mais qui est le nouveau roi Charles III ?

Elisabeth II n’est plus et le règne de Charles III débute. A 73 ans, le fils de la reine monte à son tour sur le trône mais ne dispose pas de son aura. La tragédie de son histoire avec la princesse Diana et les rumeurs sur sa vie personnelle font les choux gras de la presse à scandale. Mais qui est donc Charles III ? Entre timidité, œufs à la coque et lacets repassés par un valet, on vous dit tout sur ce nouveau souverain.