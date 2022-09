De la Maison Blanche à Kiev, les chefs d’Etat ont rendu hommage à la reine d’Angleterre décédée ce jeudi à l’âge de 96 ans. Parmi les premiers à dégainer sur Twitter, Emmanuel Macron a salué « une amie de la France, une reine de cœur » ayant « marqué à jamais son pays et son siècle ». Voici les principales réactions à la mort de Queen Elisabeth.

Pour Emmanuel Macron, « une amie de la France »

Emmanuel Macron a rendu hommage à Elisabeth II, décédée jeudi, qu’il a saluée comme « une amie de la France, une reine de cœur » ayant « marqué à jamais son pays et son siècle ». « Sa Majesté la Reine Elisabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle », a réagi le président dans un tweet, après avoir posté une photo de la reine, décédée à 96 ans dans son château écossais de Balmoral.

Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022



Pour Joe Biden, « une femme d’Etat d’une dignité incomparable »

Le président des Etats-Unis Joe Biden a salué jeudi en Elisabeth II « une femme d’Etat d’une dignité et d’une constance incomparables », estimant dans un communiqué que la reine défunte était « plus qu’une monarque. Elle incarnait une époque. » Elisabeth II « a contribué à rendre « spéciale » » la relation entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, a encore écrit le président américain dans un communiqué. Il se dit « impatient de poursuivre une étroite relation d’amitié avec le roi et la reine consort. »

Pour Justin Trudeau, une « partie importante de l’histoire » du Canada

Elisabeth II a représenté une « partie importante de l’histoire » du Canada, a écrit sur Twitter Justin Trudeau Premier ministre du Canada.

C'est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès de la plus longue souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle était une présence constante dans nos vies - et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022



Pour la Maison Blanche, des pensées au « peuple du Royaume-Uni »

La Maison Blanche a fait part de « ses pensées » pour la famille de la reine Elisabeth II, morte jeudi à 96 ans, ainsi que pour le « peuple du Royaume-Uni », a déclaré sa porte-parole Karine Jean-Pierre. « Nos sentiments et nos pensées vont à la famille de la reine (…) et au peuple du Royaume-Uni », a dit la porte-parole du président Joe Biden devant les journalistes qui venaient tout juste de lui apprendre, à la fin de son briefing quotidien, le décès de la monarque.

La Maison Blanche a peu après annoncé l’annulation d’un discours que devait prononcer Joe Biden jeudi sur une campagne de vaccination contre le Covid-19.

Pour Barack Obama, « des succès diplomatiques considérables »

L’ancien président américain Barack Obama a salué jeudi le règne de la reine Elisabeth II, défini par la « grâce, l’élégance et un sens du devoir inaltérable ». « Elle avait l’oreille attentive, réfléchissait stratégiquement et a été à l’origine de succès diplomatiques considérables », a applaudi l’ex-dirigeant dans un communiqué.

Pour Pedro Sanchez, une « figure d’importance mondiale »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué dans un tweet la « figure d’importance mondiale, témoin et auteur de l’histoire britannique et européenne » qu’était Elisabeth II, décédée jeudi. Le chef du gouvernement espagnol a ainsi adressé ses condoléances « à toute la famille royale, le gouvernement et à tous les citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth après le décès de la reine Elisabeth II », qui s’est éteinte à l’âge de 96 ans.

Pour Ursula von der Leyen, un « un modèle de continuité »

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué jeudi en Elisabeth II, décédée à l’âge de 96 ans, « un modèle de continuité » à travers l’Histoire, « dont le calme et le dévouement ont donné de la force à beaucoup ».

« Elle a été témoin de la guerre et de la réconciliation en Europe et au-delà, et des transformations profondes de notre planète et de nos sociétés », a-t-elle tweeté, la qualifiant de « point d’ancrage dans les moments difficiles ». Dans une lettre à Charles, elle souhaite au nouveau souverain « sagesse et force pour poursuivre l’œuvre » d’Elizabeth II.





Pour Nicola Sturgeon, « un moment profondément triste pour le Royaume-Uni »

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, en faveur de l’indépendance de l’Ecosse vis-à-vis de Londres, a estimé jeudi que la mort de la reine Elisabeth II est « un moment profondément triste pour le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde ». « Sa vie a été marquée par un dévouement et un service extraordinaires. Au nom du peuple écossais, je présente mes plus sincères condoléances au Roi et à la famille royale », a déclaré la dirigeante écossaise sur Twitter.

Pour Frank-Walter Steinmeier, un symbole de « la réconciliation » avec l’Allemagne

La reine Elizabeth a symbolisé « la réconciliation » avec l’Allemagne, contribuant à « panser les plaies » de la Seconde Guerre mondiale, a salué jeudi le chef de l’Etat allemand Frank-Walter Steinmeier. « La Grande-Bretagne a tendu la main à l’Allemagne pour qu’elle se réconcilie - et la main de la réconciliation était aussi celle de la reine », a écrit Steinmeier dans un message de condoléances. Le chancelier Olaf Scholz a, dans un message distinct, salué « son engagement en faveur de la réconciliation germano-britannique ».

Pour Volodymyr Zelensky, une « perte irréparable »

La mort de la reine Elizabeth est une « perte irréparable », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022



Pour Antonio Guterres, « la grâce, la dignité et le dévouement »

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a salué jeudi « la grâce, la dignité et le dévouement » d’Elizabeth II, qui a été une « présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur ».

La reine, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, « était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pour Michael D. Higgins, « une amie remarquable de l’Irlande »

Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé jeudi ses condoléances après l’annonce de la mort Elisabeth II, saluant « une amie remarquable de l’Irlande », a indiqué la présidence dans un communiqué.

« Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d’une remarquable amie de l’Irlande, nous nous souvenons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié » entre les deux pays à l’histoire tourmentée, a affirmé le président.

Pour Donald Trump, « un sens du leadership »

L’ancien président américain Donald Trump a salué jeudi « l’extraordinaire héritage de paix et de prospérité » que la reine Elisabeth II laisse au Royaume-Uni. « Son sens du leadership et de la diplomatie ont permis d’établir et de renforcer les alliances avec les Etats-Unis et d’autres pays à travers le monde », a applaudi l’ex-dirigeant sur son réseau, Truth Social.