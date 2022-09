Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Le fait du jour

« Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont tiré à 15 reprises à l’artillerie sur la ville d’Energodar et sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojie », la plus grande d’Europe, a affirmé le ministère russe de la Défense. Trois obus seraient tombés sur le site de ces installations, alors que l’AIEA a rendu son rapport sur la sécurité de la centrale. L’Agence réclame la mise en place d’une « zone de sécurité » autour du site et le chef de l’opérateur public ukrainien Energoatom a proposé l’envoi des Casques bleus de l’ONU pour faire sortir les militaires russes de la centrale.

La phrase du jour

« [Les Occidentaux] disent que la Russie utilise l’énergie comme une arme. Encore un non-sens ! Quelle arme utilisons-nous ? Nous fournissons autant que nécessaire selon les demandes faites »

Lors d’un forum économique dédié à l’Asie à Vladivostok, ville située à l’extrémité orientale de la Russie, Vladimir Poutine a nié utiliser le gaz comme une « arme », alors que les livraisons via Nord Stream sont à l’arrêt depuis plusieurs jours.

La date du jour

4 novembre. C’est la date retenue par Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, pour proposer d’organiser des référendums dans les territoires occupés par les forces russes, afin de demander leur annexion. « Donetsk, Lougansk et de nombreuses autres villes russes vont enfin retrouver leur port d’attache. Et le monde russe, aujourd’hui divisé par des frontières formelles, retrouvera son intégrité », a déclaré le secrétaire du Conseil général du parti, Andreï Tourtchak. La Russie célèbre la Journée de l’Unité nationale le 4 novembre.

La tendance du jour

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé ce mercredi aux Etats membres un plafonnement du prix du gaz russe livré à l’UE. L’idée est de « réduire les revenus de la Russie », qui s’en sert pour « financer cette guerre atroce », dénonce la cheffe de l’exécutif européen. Une sanction qui pourrait avoir de lourdes conséquences à long terme.

« Nous ne livrerons rien du tout si c’est contraire à nos intérêts, en l’occurrence économiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon (…). Rien », a menacé Vladimir Poutine, en réaction depuis Vladivostok. L’Europe doit donc accélérer sa recherche de fournisseurs de gaz alternatifs. Dans l’après-midi, Ursula von der Leyen a ainsi échangé avec le Premier ministre norvégien, dont le pays a augmenté ses livraisons de gaz à l’UE.