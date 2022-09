En Allemagne aussi, la hausse du coût de l'énergie fédère les mécontents. La première économie européenne, qui dépendait à 55 % du gaz russe avant l’invasion de l’Ukraine, est particulièrement exposée aux risques de pénurie énergétique cet hiver, et l’envolée des prix met à rude épreuve ménages et entreprises.

Sur les réseaux sociaux, des tweets viraux expliquent que « des troubles sont attendus » dans le pays en raison de la hausse des factures de gaz et d’électricité. Et pour cette raison, « des militaires vont patrouiller dans les rues à partir du 1er octobre ». Une autre version pointe que l’Allemagne voudrait mettre en place « une force militaire contrôlée par l’Otan pour contrôler les émeutes », et que cela se produira « bientôt en France ».

Un document est souvent mentionné pour prouver ces propos : un communiqué du 13 juin 2022 de la Bundeswehr, l’armée allemande. Il annonce la création d’un commandement territorial.

FAKE OFF

La création - réelle - de ce commandement territorial de la Bundeswehr ne servira pas à contrôler la population. Il s’agit, en réalité, d’une réorganisation hiérarchique au sein de l’armée, qui entrera en vigueur au 1er octobre. « Nous avons de nombreuses branches dans l’armée allemande, explique à 20 Minutes un porte-parole du ministère de la défense allemand. Ce nouveau commandement territorial sera directement sous le contrôle du ministère de la Défense ».

Il doit faciliter, par exemple, la coopération civilo-militaire. « Le but de ce commandement est d’obtenir une réaction très rapide lors de catastrophes comme les inondations, les incendies de forêt, de fortes tempêtes de neige », souligne le porte-parole. Il sera aussi chargé d’apporter du soutien « dans une situation de crise en fournissant du personnel de réserve », ajoute-t-il.

D’autres fake news ont circulé en Allemagne ou en Pologne à partir de cette information, nous indique le ministère de la Défense. La création de ce commandement a été détournée pour affirmer que des soldats seraient postés devant les supermarchés pour éviter des émeutes ou qu’ils encadreraient la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19.

L’intervention de l’armée est très encadrée par la Constitution

Ce qui n’est vraiment pas possible. En Allemagne, l’intervention de l’armée est très encadrée par la Constitution. L’article 35, notamment, définit comment les Lander peuvent s’entraider. En cas de catastrophes, les différents gouvernements peuvent faire appel aux forces armées pour leur venir en aide. « Mais elles seront en soutien et n’auront pas le rôle de leadeur », précise le porte-parole. Le gouvernement fédéral peut aussi faire appel aux forces armées pour assister la police « en cas de catastrophe naturelle ou de sinistre menaçant le territoire de plus d’un Land ».

« La législation de notre Constitution en Allemagne est vraiment restreinte et liée à notre Histoire, pointe le porte-parole. Les forces armées ne peuvent intervenir dans les affaires intérieures, à quelques exceptions. Le commandement territorial a seulement un rôle de soutien ».

Le 1er octobre, les militaires ne patrouilleront donc pas dans les rues outre-Rhin pour contrôler des manifestations. Le maintien de l’ordre est du domaine de la police. « Ce ne sera pas le commandement territorial qui interviendra dans ce cas, car il existe une réglementation claire et directe de ce que nous sommes autorisés à faire et de ce que nous ne sommes pas autorisés à faire », souligne le porte-parole du ministère.

« Premier contact » pour fournir un soutien logistique aux forces de l’Otan

Le commandement territorial aura aussi la charge de fournir un soutien logistique aux forces armées des pays membres de l’Otan, qui pourraient stationner ou traverser le pays pour les besoins d’un exercice ou en cas de crise. C’est ce qui s’appelle, dans les traités de l’Alliance, le soutien du pays hôte.

« S’il y a une situation de crise et que des troupes doivent se déployer, elles pourraient passer par l’Allemagne vu sa situation géographique en Europe. C’est pour cela que nous sommes un centre logistique pour tous les partenaires de l’Otan, détaille le porte-parole du ministère de la Défense. Si ces troupes ont besoin d’aide pour trouver de la place pour leurs convois, pour l’entretien, pour le carburant, le commandement territorial sera leur premier contact ».