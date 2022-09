Il parle peu, mais quand il parle, on en entend parler. Ce mercredi matin, lors d’un forum économique tourné vers l’Asie à Vladivostok, Vladimir Poutine a pris la parole pour, comme à son habitude, menacer à tour de bras les Ukrainiens et les Occidentaux.

Le président russe a dénoncé « le refus obstiné des élites occidentales de voir les faits » et « la domination insaisissable des Etats-Unis ». La raison ? Une nouvelle série de sanctions lancées par les alliés de l’Ukraine à son encontre. Petit tour d’horizon des contrariétés matinales du chef du Kremlin, définitivement irascible à l’heure du café.

Une missive pour les Occidentaux

Il est « impossible » pour les pays occidentaux d’isoler la Russie en dépit des sanctions contre Moscou qui représentent une « menace pour le monde entier », a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine.

« Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, il est impossible de le faire », a lancé Poutine lors de ce forum économique tourné vers l’Asie. La pandémie de nouveau coronavirus « a été remplacée par de nouveaux défis d’ordre global, qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre de sanctions de l’Occident », a-t-il ajouté.

Une autre pour l’Ukraine

Le président russe a également affirmé mercredi que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui pose un risque de « catastrophe humanitaire ».

« Presque toutes les céréales exportées d’Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l’Union européenne », a déclaré Poutine.

Mais toujours un mot doux pour ses alliés

Le patron du Kremlin a cependant salué le « rôle croissant » de la région Asie Pacifique dans les affaires du monde, à l’opposé d’un Occident qu’il a dépeint comme sur le déclin.

« Le rôle des pays de la région Asie Pacifique a connu une forte croissance », a déclaré Vladimir Poutine lors de ce forum à Vladivostok (Extrême-Orient russe), lors duquel il devait s’entretenir avec des dirigeants et hauts responsables asiatiques.