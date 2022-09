We are plus fort together et unifié que alone. Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a appelé ce lundi le Parti conservateur à se rassembler « à 100 % » derrière sa successeuse Liz Truss, qui a remporté le scrutin mais hérite d’une majorité affaiblie par les scandales et divisée par la campagne.

« Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100 % », a tweeté le dirigeant, qui doit présenter mardi sa démission à Elisabeth II​, félicitant celle qui va lui succéder et assurant : « Elle a le bon projet pour s’attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti et poursuivre le grand travail d’unification et de nivellement de notre pays. »