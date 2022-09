L’actrice américaine et militante Jane Fonda a annoncé vendredi qu’elle souffrait d’un cancer, mais s’est dite optimiste sur ses chances de guérison, en dénonçant au passage les inégalités d’accès aux soins aux Etats-Unis.

« On m’a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien », un cancer du système lymphatique, « et j’ai commencé les traitements de chimiothérapie », a annoncé sur son compte Instagram l’actrice oscarisée, âgée de 84 ans. « Il s’agit d’un cancer tout à fait curable. 80 % des gens survivent, donc je me sens très chanceuse », a-t-elle aussitôt relativisé.









L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« J’ai aussi la chance d’avoir une assurance maladie et d’avoir accès aux meilleurs médecins et traitements. Je suis consciente que je suis privilégiée et c’est triste », a poursuivi la vedette, soutien phare du parti démocrate aux Etats-Unis, ajoutant que « beaucoup » d’Américains « n’ont pas accès aux soins de qualité que je reçois et ce n’est pas juste ».

Son combat pour le climat continue

Sur son message, elle en profite pour pointer le rôle des combustibles fossiles et des pesticides dans les cancers.

« J’ai six mois de chimiothérapie, je supporte très bien les traitements et, croyez-moi, je ne laisserai pas tout cela perturber mon activisme climatique », a-t-elle promis.

« Les élections de mi-mandat approchent (en novembre), et elles seront lourdes de conséquences. Vous pouvez donc compter sur moi pour vous accompagner dans la croissance de notre armée de champions du climat », a-t-elle ajouté.