On n’est pas beaucoup plus avancé. Vendredi, l’inventaire détaillé des documents saisis par le FBI chez Donald Trump le mois dernier a été publié, en plein bras de fer judiciaire sur la nomination d’un arbitre indépendant réclamée par l’ancien président américain. La liste apporte des précisions sur la nature de certains documents mais ne livre aucune information sur les plus sensibles. A un détail près : 48 pochettes marquées comme « classifiées » étaient vides. Sans que l’on sache si Donald Trump a emporté dans ses cartons des chemises sans rien dedans ou si d’éventuels documents sont manquants.

C’est dans un carton retrouvé dans le bureau de Donald Trump que se trouve l’essentiel des pochettes vides. En vrac : 99 unes et articles de journaux et magazines, 69 photos de documents gouvernementaux, sept documents classifiés, 15 « secret », deux « confidentiels » et sept « top secrets ». Et donc, 43 chemises vides, avec la page de garde mentionnant leur caractère « classifié ».

Pas de détail sur les documents sur le « président de la France »

La liste partielle, publiée le mois dernier, mentionnait un document avec des informations sur « le président de la France », rangé dans le même carton qu’un décret commuant la peine de prison de Roger Stone, un proche de Donald Trump. L’inventaire détaillé précise que cette boîte contenait au total trois documents : un marqué de la classification « secret », et deux autres « documents ou photos » non classifiés. A ce stade, on ne sait pas lequel correspond aux informations sur la présidence française.

— Philippe Berry (@ptiberry) September 2, 2022



Selon deux sources du magazine Rolling Stone, Donald Trump, friand de potins, s’est par le passé vanté d’avoir des informations sur la vie sexuelle d’Emmanuel Macron. Rien ne prouve toutefois que c’est avéré ou que le document listé dans l’inventaire y soit lié.