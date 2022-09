Un homme a été arrêté jeudi soir à Buenos Aires après avoir pointé sur arme à feu chargée sur la vice-présidente Cristina Kirchner alors que cette dernière rentrait chez elle. 20 Minutes fait le point sur cet attentat manqué qui a d’emblée été condamné par l’ensemble de la classe politique.

Que s’est-il passé jeudi soir à Buenos Aires ?

Un homme a été arrêté jeudi soir à Buenos Aires après avoir pointé son arme à feu « chargée » sur la vice-présidente argentine Cristina Kirchner devant son domicile. Selon des images de plusieurs télévisions, l’homme a pointé une arme de poing vers la tête de vice-présidente Kirchner, à quelques mètres à peine, sans qu’aucun coup de feu ne parte, alors qu’elle signait des livres et se mêlait à des sympathisants, venus l’attendre au bas de chez elle, dans le quartier de Recoleta.

Des policiers ont alors saisi le suspect, l’ont mené dans une voiture de police dans une rue attenante, aussitôt entourée par un épais cordon de policiers. Celle-ci est partie peu après sous les cris et huées de plusieurs dizaines de personnes présentes. Selon plusieurs médias argentins, le suspect serait une trentenaire de nationalité brésilienne, une information non confirmée de source officielle.

La séquence est juste incroyable: tentative d’assassinat contre l’ex-présidente argentine Cristina Kirchner, hier soir à Buenos Aires. Le tireur s’approche d’elle, tire, mais l’arme s’enraye... #baraka pic.twitter.com/Jo6pT1gr6r — Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) September 2, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur place, le carrefour devant l’immeuble où réside Cristina Kirchner a été rapidement bouclé après l’agression par des rubans « scène de crime », et des policiers ont procédé à des prélèvements. « J’ai vu ce bras surgir par-dessus mon épaule derrière moi avec une arme, et avec des gens autour de moi il a été maîtrisé », a raconté sur place un soutien de Cristina Kirchner, qui n’a pas souhaité donner son nom, et que les images TV montrent clairement participer à la brève mêlée.

Qui est Cristina Kirchner ?

Adulée par une partie de la gauche péroniste, personnalité clivante honnie par l’opposition, Cristina Kirchner, 69 ans, reste sept ans après son départ de la présidence une figure influente dans la politique argentine, a un an d’une élection présidentielle pour laquelle elle n’a pas fait connaître ses intentions. Cristina Kirchner, qui a quitté la présidence de l’Argentine après la présidentielle du 25 octobre, a redressé avec son mari Nestor l’économie du pays après la crise de 2001 et suscité un rejet de sa personne, notamment dans les classes aisées.

Elle a succédé en 2007 à Nestor Kirchner (dont elle fait la connaissance alors qu’elle est étudiante, à 20 ans. Ils auront deux enfants. Lui deviendra gouverneur de la province de Santa Cruz, elle sénatrice) pour poursuivre son action et elle aura finalement accentué la confrontation avec l’establishment économique, au premier rang desquels les fermiers exportateurs de soja et le puissant groupe de presse Clarin.

La président argentine Cristina Fernandez de Kirchner devant un portrait de son mari Nestor Kirchner le 15 septembre 2015 à Buenos Aires - RAMIRO GOMEZ TELAM

Cristina Kirchner, veuve depuis 2010, a imprimé un style confrontatif, en rupture avec l’histoire politique argentine. Sa cote de popularité dépasse aujourd’hui encore les 50 %. Elle est notamment adorée des plus pauvres qui bénéficient des allocations familiales, subventions aux factures d’électricité, d’eau ou de gaz, voire d’emplois publics.

Cette avocate, catholique pratiquante, a légalisé le mariage homosexuel, permis aux travestis de changer de sexe à l’état civil sans opération. En revanche, elle est résolument opposée à l’avortement. Sur le plan diplomatique, Cristina Kirchner s’est affichée aux côtés de Vladimir Poutine, des présidents chinois, iranien et s’est rapproché de l’axe bolivarien d’Hugo Chavez (Venezuela), Raul Castro (Cuba) ou Evo Morales (Bolivie), s’éloignant d’alliés traditionnels comme l’Europe et les Etats-Unis.

Pourquoi des militants sont-ils rassemblés devant le domicile de Cristina Kirchner ?

Des centaines de militants se rassemblent chaque soir depuis une dizaine de jours devant le domicile de Cristina Kirchner, pour marquer leur soutien à l’ex-cheffe de l’Etat (2007-2015), actuellement en procès pour «fraude et corruption». Le 22 août, l’accusation a requis contre elle une peine de douze ans de prison et une inéligibilité à vie, dans ce procès qui porte sur des attributions de marchés publics dans son fief de Santa Cruz (sud), pendant ses deux mandats présidentiels.

Dans un paysage politique argentin fortement polarisé, le réquisitoire a donné lieu à plusieurs manifestations de soutien à Cristina Kirchner par le noyau dur de la gauche péroniste dont elle est la figue de proue. Des rassemblements ont eu lieu la semaine dernière dans plusieurs villes. Et chaque soir, plusieurs centaines de fidèles se sont réunis près de son domicile, chantant et scandant leur soutien.

Un verdict à son procès ne devrait être rendu que vers la fin 2022. Même en cas de condamnation, elle jouit au titre de présidente du Sénat d’une immunité parlementaire et pourrait ne pas aller en prison, voire se présenter aux élections générales d’octobre 2023.

Quelles sont les réactions à cet attentat manqué ?

« Cristina est en vie, car pour une raison qui n’a pas encore été confirmée techniquement, l’arme qui contenait cinq balles n’a pas fait feu bien qu’ayant été déclenchée », a déclaré le président argentin Alberto Fernandez dans une allocution quelques heures après l’incident. Le chef de l’Etat a dénoncé un fait « d’une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a retrouvé la démocratie » en 1983. Il a annoncé avoir décrété un jour férié national vendredi, « pour que dans la paix et la concorde le peuple argentin puisse s’exprimer en défense de la vie, de la démocratie, et en solidarité avec notre vice-présidente ».

L’incident de jeudi soir a également aussitôt été condamné par l’ensemble du camp gouvernemental ainsi que par la coalition d’opposition « Juntos por el cambio » (Ensemble pour le changement). Le leader de l’opposition de droite et successeur de Cristina Kirchner à la présidence Maurico Macri (2015-2019) a exprimé sa « condamnation absolue de l’attaque subie par Cristina Kirchner, qui n’a heureusement eu aucune conséquence pour la vice-présidente ».