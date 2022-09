Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

C’est fait ! Les experts de l’ONU se sont rendus à la centrale nucléaire de Zaporojie ce jeudi. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré avoir « vu ce qu’il avait besoin de voir » lors de l’inspection de cette centrale ukrainienne, régulièrement bombardée depuis des semaines.

« Nous avons pu, pendant ces quelques heures, rassembler beaucoup d’informations. J’ai vu les principales choses que j’avais besoin de voir », a assuré Rafael Grossi aux médias russes qui accompagnaient la délégation d’experts de l’AIEA dans cette centrale occupée par les forces russes. Cette visite survient alors que l’opérateur ukrainien des centrales atomiques Energoatom avait annoncé dans la matinée l’arrêt d’un des réacteurs nucléaires de la centrale suite à des bombardements russes.

La phrase du jour

Il faut assumer de pouvoir toujours continuer à parler à tout le monde (…) surtout ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord. »

C’est le sentiment du président français. Ce jeudi, Emmanuel Macron a prôné la poursuite du dialogue avec Moscou et, par extension, le dirigeant russe Vladimir Poutine. « Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler à la Russie ? », s’est-il interrogé devant les ambassadeurs français réunis à l’Elysée.

Le chiffre du jour

35. Il s’agit du nombre de musées détruits ou endommagé depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. La 26e conférence générale du Conseil international des musées (ICOM), qui s’est tenue du 20 au 28 août, a aussi dénombré l’endommagement et la destruction de 159 églises ou bâtiments religieux, six cinémas ou encore 44 bibliothèques. Une manière de montrer que le patrimoine culturel de l’Ukraine restera profondément bouleversé par cette guerre.

La tendance du jour

Le président russe Vladimir Poutine n’assistera pas aux funérailles samedi du dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, mort à l’âge de 91 ans, a indiqué jeudi le porte-parole du Kremlin. « Nous savons que la cérémonie principale sera le 3 septembre, ainsi que les funérailles, mais l’emploi du temps du président ne lui permettra pas d’être là », a déclaré à la presse Dmitri Peskov, précisant que Vladimir Poutine s’était déjà rendu à l’hôpital moscovite où est mort Mikhaïl Gorbatchev pour « déposer des fleurs auprès de son cercueil ».

Grande figure politique du XXe siècle, il a marqué l’Histoire en précipitant, malgré lui, la chute de l’empire soviétique en 1991, alors qu’il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques. La dislocation de l’URSS, qualifiée par Vladimir Poutine de « plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle », a signé la fin de la Guerre froide. Malgré ses grandes réformes pour la liberté d’expression, Mikhaïl Gorbatchev est tenu responsable par beaucoup de Russes de l’effondrement d’une superpuissance et des années de crise économique, sociale et morale qui suivirent.