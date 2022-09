Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les experts de l’AIEA attendus à la centrale nucléaire de Zaporojie…

6h45 : Les experts de l’AIEA attendus à la centrale de Zaporojie

Une mission de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) est attendue ce jeudi à la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d’Europe. L’équipe de 14 personnes est arrivée mercredi dans la ville du même nom, à environ 50 kilomètres à vol d’oiseau de ce complexe occupé depuis début mars par les Russes et objet de vives inquiétudes de la communauté internationale.

« Nous allons essayer d’établir une présence permanente de l’agence », a annoncé le directeur général de l’AIEA, Rafaelo Grossi - un scénario non évoqué jusque-là. « C’est une mission qui cherche à éviter un accident nucléaire », a-t-il souligné, précisant que les experts allaient passer « quelques jours » sur place et qu’ils avaient reçu des garanties de sécurité de la part des autorités russes et ukrainiennes.