De vos cours de Terminale, vous vous souvenez certainement des termes de « perestroïka » et « glasnost » associés au nom de Mikhaïl Gorbatchev. Au pouvoir entre 1983 et 1991, le dernier dirigeant de l' URSS fut celui qui commença à libéraliser le système soviétique, avant d’être contraint à la démission, deux ans après la chute du Mur de Berlin, ce qui entraîna la fin de l’URSS. Depuis l’annonce de son décès mardi, à l’âge de 91 ans, les hommages affluent de ma part des dirigeants occidentaux, qui saluent son engagement en faveur du rapprochement entre l’Est et l’Ouest. Mikhaïl Gorbatchev reçut d’ailleurs le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir mis œuvré en faveur de la fin de la guerre froide. En Russie, en revanche, il reste pour beaucoup le fossoyeur du régime soviétique, celui qui fit perdre son statut de grande puissance à la mère patrie.

» Quelle image aviez-vous de Gorbatchev ? Quels souvenirs gardez-vous des dernières années du régime soviétique, lorsque Gorbatchev était au pouvoir ? Comment aviez-vous vécu cette libéralisation du régime soviétique et le début du rapprochement entre l’Est et l’Ouest ? Avez-vous pu vous rendre en URSS ou dans un pays de l'Est à cette période ? Si oui, racontez-nous votre voyage.

