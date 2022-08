Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les livraisons de gaz par Nord Stream « entièrement » suspendues, annonce Gazprom...

Pour le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, « le monde a perdu un immense dirigeant mondial, engagé envers le multilatéralisme, et défenseur infatigable de la paix » avec la mort de Mikhaïl Gorbatchev. Le chef de l’ONU a salué, dans un communiqué, « un homme d’Etat unique qui a changé le cours de l’histoire » et fait « plus que n’importe qui pour provoquer de façon pacifique la fin de la Guerre froide ». Pour Emmanuel Macron, Mikhaïl Gorbatchev était un « homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes.