Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Au moins quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées mardi dans des bombardements russes ayant visé le centre de Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d’Ukraine, a annoncé le gouverneur régional.

« Les occupants russes ont bombardé les quartiers du centre de Kharkiv. Il y a des dégâts », a annoncé Oleg Synegoubov en annonçant le bilan des victimes sur Telegram, appelant les habitants à se mettre à l’abri.

Le chiffre du jour

5. C’est le nombre de comprimés d’iode que l’ Europe va distribuer à l’Ukraine. En effet, la Commission européenne a annoncé qu’elle ferait don de 5,5 millions de comprimés d’iodure de potassium à l’Ukraine, craignant que les combats dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporojie ne conduisent à une catastrophe nucléaire. Les comprimés seraient utilisés « dans des scénarios limités pour éviter que l’iode radioactif inhalé ou avalé ne soit absorbé par la thyroïde », a indiqué la commission.

La phrase du jour

Quand j’ai appris que le commandement demandait que je sois condamné à quinze ans de prison pour informations mensongères, j’ai compris que je n’arriverais à rien ici et que mes avocats ne pourraient rien pour moi en Russie. »

Pavel Filatiev, un militaire qui a combattu deux mois en Ukraine avant de dénoncer l’offensive du Kremlin, demande l’asile politique en France. Agé de 34 ans, le soldat est arrivé dimanche à Roissy via la Tunisie et a rencontré des agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lundi.

La tendance du jour

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent se réunir aujourd’hui et demain à Prague, notamment pour discuter d’un nouveau train de sanctions contre la Russie. Parmi les propositions sur la table, la suppression des visas pour les touristes russes est loin de faire l’unanimité.

Soutenue par les Etats baltes, elle est en revanche combattue par Paris et Berlin, qui ont émis un avertissement conjoint « contre des restrictions de grande envergure sur notre politique des visas, afin d’éviter d’alimenter le récit russe et de déclencher un ralliement involontaire autour des effets de drapeau et/ou d’éloigner les générations futures

De son côté, la Russie prendra des mesures de rétorsion si l’Union européenne décide de suspendre ses visas pour les Russes en réponse à l’offensive de Moscou en Ukraine, a mis en garde mardi le Kremlin​.