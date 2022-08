Un incendie qui s’était déclaré ce lundi à bord d’un car-ferry transportant 300 personnes a été éteint et le feu n’a pas fait de victime, a-t-on appris auprès des autorités maritimes suédoises.

Le « Stena Scandica » assurait une liaison entre la Lettonie et la Suède en mer Baltique lorsque l’alarme a été donnée vers 12h30 locales (10h30 GMT) d’un incendie à bord, selon la compagnie et les secours.

Un camion sur le pont-garage

Selon la compagnie Stena Line qui opère le ferry, le feu semble s’être propagé depuis un camion frigorifique sur le pont-garage. « Le feu est éteint », a déclaré Lisa Mjörning, une porte-parole de l’autorité maritime suédoise, vers 13h30 GMT.

Le ferry effectuait une traversée entre le port letton de Ventspils et celui de Nynäshamn, près de Stockholm, où il va être remorqué. Les 300 personnes naviguant sur le ferry (environ 240 passagers et 60 membres d’équipage) sont restées à bord, selon la porte-parole, corrigeant l’information initiale selon laquelle une évacuation avait débuté. « Il n’y a eu aucun blessé à bord et il n’y a eu aucune évacuation », selon l’autorité maritime.