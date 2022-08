Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive dans le Sud, destinée à reprendre à repousser les troupes russes de l’autre côté du fleuve Dniepr et à reprendre la ville occupée de Kherson, ont annoncé lundi les autorités locales.

« Aujourd’hui, il y a eu de puissantes attaques d’artillerie sur les positions ennemies (…) sur l’ensemble du territoire de la région occupée de Kherson. C’est l’annonce de ce que nous attendions depuis le printemps : c’est le début de la fin de l’occupation de la région de Kherson », a annoncé à la télévision ukrainienne Serguiï Khlan, député local et conseiller du gouverneur régional.

Le chiffre du jour

43,53. C’est le nombre de milliards de yuans (6,37 milliards d’euros) que le groupe public Sinopec, premier raffineur d’Asie, a réalisé en bénéfice entre janvier et juin, soit une hausse de 10,4 % sur un an.

Sinopec, PetroChina, Cnooc… Les géants chinois du pétrole ont dégagé au premier semestre des bénéfices en forte hausse, galvanisés par la flambée des prix de l’énergie depuis l’invasion russe en Ukraine.

La phrase du jour

« Malgré d’intenses consultations, la conférence n’a pu aboutir à l’adoption d’un document final consensuel. Un seul Etat porte toute la responsabilité du blocage, la Russie, qui ne voulait pas voir la situation des installations nucléaires ukrainiennes qu’elle occupe évoquée par les Etats parties au TNP »

Emmanuel Macron a « déploré » lundi « le blocage » de la Russie, qui « porte toute la responsabilité » de l’échec de l’adoption vendredi d’une déclaration commune à l’ ONU sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

La tendance du jour

Une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) était en route lundi vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijie, où elle doit arriver dans les prochains jours après des semaines de bombardements et des craintes d’accident majeur.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, conduit lui-même cette mission, d’au moins une dizaine de personnes, pour l’inspection de la centrale occupée par l’armée russe sur la ligne de front, dans le sud de l’Ukraine.

« Le jour est venu, la mission de l’AIEA vers Zaporijie est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l’Ukraine et de la plus grande centrale d’Europe », a-t-il écrit sur Twitter, précisant que la mission arriverait sur place « plus tard cette semaine ».