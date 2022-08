Deux immeubles d’habitation de 100 m de haut ont été démolis ce dimanche dans la banlieue de New Delhi ( Inde). La destruction de ces deux « tours jumelles » a été retransmise en direct à la télévision.

L’événement est un exemple rare de la fermeté des autorités à l’égard des promoteurs et des fonctionnaires corrompus. Les 32 étages d'« Apex » et les 29 de « Ceyane », qui comptent au total près d’un millier d’appartements jamais habités au cours des neuf ans de contentieux juridiques, se sont écroulés en quelques secondes après la mise à feu des 3.700 kg d’explosifs.

🔴 INFO - #Inde : Les autorités indiennes ont démoli deux gratte-ciel, à la périphérie de la capitale New Delhi, après que la Cour suprême du pays a conclu qu'ils avaient violé plusieurs règlements de construction et normes de sécurité incendie. (📹Reuters) pic.twitter.com/Rk25dybjuy — FranceNews24 (@FranceNews24) August 28, 2022



Une corruption immobilière dans les grandes villes

Selon les médias, il s’agissait de la plus importante démolition jamais réalisée à ce jour en Inde. Des milliers de personnes et de nombreux chiens errants ont dû être évacués avant l’explosion. Les premiers rapports n’ont fait état d’aucun blessé ou dommage dans les bâtiments voisins.

Ces vingt dernières années, l’Inde a connu un boom de la construction qui s’est accompagné d’un phénomène de corruption parmi les élus, les fonctionnaires et de puissants constructeurs. Les promoteurs immobiliers contournent souvent la règlementation en matière de construction, d’urbanisme et d’environnement, généralement en toute impunité.

Les banlieues de grandes villes sont devenues des pièges pour les acheteurs des classes moyennes, qui investissent dans des projets jamais achevés ou se retrouvent confrontés à des litiges juridiques. A New Delhi, on estime que plus d’une centaine de tours résidentielles ont été abandonnées par les constructeurs, donnant à certaines zones l’aspect de villes fantômes.