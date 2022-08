Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie empêche l’adoption d’un texte à l’ONU sur le désarmement nucléaire…

9h22 : L’Otan veut se renforcer en Arctique

En visite au Canada, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, a souligné la nécessité de renforcer la sécurité le long du flanc nord de l’alliance pour contenir la Russie. « Le Grand Nord est stratégiquement important pour la sécurité euro-atlantique », a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse sur une base aérienne de Cold Lake dans l’ouest du pays, notant qu’avec l’adhésion de la Finlande et de la Suède, sept des huit Etats arctiques seraient bientôt membres de l’Otan.

« Le chemin le plus court vers l’Amérique du Nord pour les missiles et les bombardiers russes serait le pôle Nord », a-t-il également averti. Les capacités de la Russie dans le Grand Nord « constituent un défi stratégique pour l’ensemble de l’Alliance », a prévenu Jens Stoltenberg, citant l’important déploiement militaire de la Russie dans la région. Le secrétaire général s’est également inquiété de la présence grandissante de la Chine dans la région en ce qui a trait au transport maritime et à l’exploration de ressources mais aussi avec ses plans visant à construire la plus grande flotte de brise-glaces au monde.