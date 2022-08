La journée du 24 août a particulièrement été meurtrière en Ukraine. Six mois pile après le début de l’invasion du pays par la Russie, une frappe russe a fait mercredi, le jour de la fête nationale ukrainienne, au moins 22 morts et des dizaines de blessés dans une gare ferroviaire, a annoncé Volodymyr Zelensky.

« Je viens de recevoir une information concernant une frappe de missile russe sur une gare dans la région de Dnipropetrovsk (centre de l’Ukraine), en plein sur les wagons à la gare de Tchaplyne. Quatre wagons de passagers sont en feu », a affirmé le président ukrainien dans un discours devant le Conseil de sécurité de l'Onu. « Il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans un wagon. Un adolescent est mort, il avait 11 ans, une roquette russe a détruit sa maison », a-t-il précisé ultérieurement dans son allocution quotidienne du soir.

Guterres juge cette « guerre absurde »

« Les opérations de recherche et de sauvetage vont se poursuivre », a ajouté Volodymyr Zelensky. « Nous allons faire en sorte que les agresseurs paient pour tout ce qu’ils ont fait. Et nous allons les chasser de notre terre ».

« Aujourd’hui marque un jalon triste et tragique », a pour sa part estimé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres à propos de la date anniversaire du déclenchement des combats, qui ont fait des centaines de milliers de morts et de blessés. Déplorant les conséquences de cette « guerre absurde bien au-delà de l’Ukraine », il a réitéré sa « profonde inquiétude » concernant les activités militaires sur le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d’Europe, qui a subi des frappes dont les deux belligérants s’accusent mutuellement. « Toute nouvelle escalade de la situation pourrait conduire à l’autodestruction », a-t-il averti.