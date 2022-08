La tension est à son maximum à Kiev. Hasard du calendrier, la fête nationale de l'Ukraine intervient ce mercredi six mois pile après le lancement de l’invasion russe. « Nous devons être conscients que demain (mercredi), des provocations russes répugnantes et des frappes brutales sont possibles », a ainsi mis en garde mardi soir Volodymyr Zelensky.

« Nous répondrons bien sûr à toute manifestation du terrorisme russe », a ajouté le président ukrainien, qui avait déjà avancé samedi dernier que « la Russie pourrait s’efforcer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant, particulièrement cruel ».

Dans les premières heures de ce 24 août, des explosions ont retenti dans plusieurs villes, comme Kharkiv (Nord-Est), Zaporojie et Dnipro (Centre), selon les autorités locales. Mardi matin, l’ambassade des Etats-Unis à Kiev a d’ailleurs diffusé un message alarmiste avertissant que la Russie pourrait davantage encore bombarder « ces prochains jours » l’Ukraine et recommandé aux citoyens américains de quitter « dès maintenant » le pays.

Des combats principalement dans l’Est

Depuis le retrait des forces russes des environs de la capitale ukrainienne fin mars, l’essentiel des combats s’est concentré dans l’Est, où Moscou a lentement gagné du terrain avant que le front ne se fige, et dans le Sud, où les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente. La Russie​ continue cependant de régulièrement viser les villes ukrainiennes à l’aide de missiles de longue portée, même si Kiev et ses environs sont rarement touchés.

L’Ukraine fête le 24 août son indépendance de l’URSS en 1991, une date marquant donc aussi un semestre de guerre, qui a fait des dizaines de milliers de morts et causé d’immenses destructions dans ce pays. Dans ce contexte macabre, « fêter » n’est pas vraiment le verbe idoine, d’autant plus que nombre d’habitants seront confinés : les autorités de Kiev ont interdit tout rassemblement public de lundi à jeudi dans la capitale, et le gouverneur de la région de Kharkiv (Centre-Est) a de son côté ordonné un couvre-feu de mardi soir à jeudi matin.