Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le président français Emmanuel Macron a exhorté mardi la communauté internationale à ne faire montre d'« aucune faiblesse, aucun esprit de compromission » face à la Russie, alors que la guerre en Ukraine entrera mercredi dans son septième mois.

« Nous ne pouvons (…) avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu’il en va de notre liberté à toutes et à tous, et de la paix dans toutes les parties du globe », a-t-il lancé dans un message vidéo au Sommet de la « plateforme de Crimée ». Les Européens sont prêts à soutenir le « combat » de l’Ukraine « dans la durée », a-t-il ajouté à l’attention du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La phrase du jour

« La guerre « a commencé en Crimée et se terminera en Crimée »

Le président ukrainien Zelensky a promis de ramener « la liberté en Ukraine et aux citoyens en Crimée », lors d’une conférence internationale sur cette région annexée par la Russie. « Pour vaincre la terreur, il est nécessaire de remporter la victoire dans la lutte contre l’agression russe. Il faut libérer la Crimée. Ce sera la résurrection de la loi et de l’ordre dans le monde. Par conséquent, nous devons également libérer la Crimée de l’occupation. Cela a commencé en Crimée et cela finira en Crimée. »

Le chiffre du jour

1 million. C’est le nombre de réfugiés fuyant l’Ukraine après l’invasion russe lancée il y a six mois ont été enregistrés en Allemagne, même si « un nombre considérable » d’entre eux n’est pas resté dans le pays, a indiqué mardi le ministère de l’Intérieur.

Au total, 967.546 de personnes, à une écrasante majorité de nationalité ukrainienne, ont trouvé refuge « au moins de façon provisoire » en Allemagne, selon le décompte du ministère.

La tendance du jour

Le sort des touristes russes ne dépend pas que du prochain paquet de sanctions de l’UE​. A défaut d’une interdiction à l’échelle du continent, ils pourraient en effet se voir interdits d’entrée en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Finlande, selon le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis.