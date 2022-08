Guerre en Ukraine EN DIRECT: Réunion prévue du Conseil de sécurité de l’ONU sur la centrale nucléaire de Zaporojie...

8h29 : Reprise de la Première ligue ukrainienne de football

A la veille des six mois du conflit dans le pays, le championnat national de football reprend ce mardi en Ukraine. La première des quatre rencontres du jour verra s’affronter le Shakhtar Donetsk et le Metalist 1925, le club de Kharkiv. Un match qui se jouera à huis clos, sans spectateur, comme l’avait annoncé en juillet le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Ukraine Vadym Gutzeit. « Pendant les raids aériens, les matchs seront interrompus et les joueurs de football, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri », avait-il précisé.

Les clubs de football ukrainiens avaient décidé le 26 avril de mettre fin de manière anticipée à la saison précédente, suspendue en février en raison de l’offensive russe, sans désigner de champion.