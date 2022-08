Le boxeur britannique Tyson Fury a appelé dimanche le gouvernement à agir pour stopper les attaques à l’arme blanche qu’il a qualifiées de « pandémie », annonçant la mort de son cousin Rico Burton. « Mon cousin a été assassiné la nuit dernière, poignardé au cou, cela devient ridicule. Des idiots ont des couteaux sur eux. Cela doit cesser », a déclaré le champion du monde WBC poids lourd dans un message sur Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

« Le gouvernement britannique doit imposer dès que possible des peines plus lourdes pour les crimes au couteau, c’est une pandémie et on ne sait pas à quel point c’est grave jusqu’à ce que (ça touche) l’un des vôtres ! », a-t-il poursuivi sur le même réseau social. « RIP RICO BURTON, que le Seigneur Dieu t’accorde une bonne place au paradis », a ajouté Tyson Fury, citant le nom de son cousin.

Les agressions avec arme blanche ont augmenté de 10 % au cours de l’année

Au cours d’une conférence de presse, un responsable de la police du Grand Manchester, Ben Ewart, a confirmé que Rico Burton était mort dimanche matin après avoir été poignardé à Altrincham (nord de l’Angleterre) lors d’un incident dans lequel un adolescent de 17 ans a également été grièvement blessé. « Tout suggère à ce stade que (Rico Burton) profitait d’une soirée avec des amis et cela s’est produit de manière spontanée et non préméditée - c’est une fin très tragique à ce qui aurait dû être une bonne soirée avec des amis », a commenté Ben Ewart.

La police du Grand Manchester a ouvert une enquête pour meurtre et deux hommes, âgés de 20 et 21 ans, ont été arrêtés et ont tous les deux été placés en détention, a précisé ce responsable. Selon le bureau national des statistiques, les infractions commises avec une arme blanche enregistrées par la police en Angleterre et au Pays de Galles ont augmenté de 10 % au cours de l’année qui se termine en mars 2022, atteignant le nombre de 49.027, contre 44.642 l’année précédente.