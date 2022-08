Le bilan de l’incendie début août dans une boîte de nuit près de la ville touristique de Pattaya, l’un des plus meurtriers en Thaïlande de ces dernières années, s’est alourdi à 20 morts, ont indiqué vendredi soir les autorités. Le sinistre s’était déclaré dans la nuit du 4 au 5 août au « Mountain B », une boîte de nuit située à environ 180 kilomètres au sud-est de la capitale.

Les secours ont trouvé 13 corps calcinés à l’intérieur de l’établissement et sept personnes sont décédées des suites de leurs blessures, ont précisé les autorités sanitaires de la province de Chonburi, où a eu lieu le drame. La dernière victime recensée est un homme âgé de 50 ans, selon la même source. Toutes sont de nationalité thaïlandaise. Vingt-cinq personnes sont toujours en soins dont 9 sous assistance respiratoire.

Un père et son fils accusés des faits

La présence sur les murs de mousse acoustique, censée isoler le bâtiment des bruits extérieurs, a favorisé la propagation du feu. Les pompiers ont mis plus de trois heures à le maîtriser.

Un officier de police de la province de Chonburi a confirmé samedi que les propriétaires de la discothèque, un père et son fils, ont été accusés d’avoir causé la mort par imprudence et d’avoir exploité un établissement sans licence. « Ils pourraient faire face à d’autres accusations relatives à la sécurité des bâtiments et à la protection sociale des employés », a-t-il déclaré à l’AFP. Tous deux ont été libérés sous caution par le tribunal local, a-t-il précisé. Le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha a ordonné l’ouverture d’une enquête.