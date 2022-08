Plus de 500.000 personnes sont mortes par overdose en vingt ans aux Etats-Unis. Plus précisément, par overdose causée par la prise d’opiacés. Le pays rencontre une réelle crise sanitaire, une épidémie, qui touche de plus en plus les jeunes et les minorités. Ces drogues de synthèse sont ainsi responsables de la mort de 493 adolescents américains en 2019, et 1.146 en 2021. Au total, le pays a enregistré un nombre de morts records l’an dernier, avec quelque 107.000 décès par overdose.

A l’origine de la crise, les laboratoires pharmaceutiques, notamment Purdue, qui a développé des antidouleurs puissants sous le nom d’OxyContin, prescrits en quantité, rendant les patients de plus en plus dépendants. « Il y avait une distribution d’ordonnances irresponsables pendant des années, mais aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile d’en obtenir », affirme à 20 Minutes Nicole Bacharan, spécialiste de la société américaine. Aujourd’hui, c’est surtout un autre opiacé, le fentanyl, qui est pointé du doigt. Alors comment expliquer que la population continue de mourir de cette drogue antidouleur beaucoup plus difficile à obtenir légalement ?

Prisée par les cartels

« C’est une drogue de choix chez les jeunes et dans le milieu modeste, elle est extrêmement addictive », développe Nicole Bacharan. Selon une nouvelle étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), le taux de mortalité par overdose chez les personnes noires a augmenté de 44 % entre 2019 et 2020. L’augmentation était de 39 % chez les Amérindiens, et de 22 % chez les personnes blanches. Au total, en 2020, les Etats-Unis ont enregistré plus de 91.000 décès par overdose, la majorité liée aux opioïdes de synthèse, dont notamment le fentanyl.

C’est aussi une drogue de choix pour les cartels de drogue mexicains, qui fabriquent la plupart du fentanyl illégal à partir de produits chinois. Une bonne affaire pour ces groupes criminels, car la puissance du fentanyl fait qu’une plus petite dose suffit à remplir une pilule. Un kilogramme de produit pur, acheté pour environ 12.000 dollars, est transformé en un demi-million de pilules, plus facilement transportables, pouvant valoir jusqu’à 30 dollars l’unité. L’an dernier, la DEA a ainsi saisi près de sept tonnes de fentanyl - assez pour tuer l’ensemble de la population américaine. Quatre pilules sur dix contenaient une dose létale. Cette drogue est 50 fois plus puissante que l’héroïne et 100 fois plus que la morphine.

Une drogue particulièrement dangereuse

Le fentanyl est si puissant que la différence entre vivre ou mourir tient à moins d’un gramme. « Il suffit de très petites quantités pour que cela devienne un poison qui vous empêche de respirer », décrit à l’AFP Wilson Compton, directeur adjoint de l’Institut national américain sur la toxicomanie. « Avant, quand vous étiez accro à la drogue, vous aviez 5, 10, 15 ans pour essayer de vaincre l’addiction », abonde Shannon Doyle, mère d’une jeune fille morte par overdose à 16 ans. « Vous n’avez plus cette chance. »

Pour tenter d’endiguer le problème, la DEA a lancé une campagne de prévention sur les risques du fentanyl, et des initiatives tentent d’accroître l’accessibilité du naloxone, un antidote pouvant sauver une personne en train de faire une overdose. Mais il se pourrait que le problème se répande hors des Etats-Unis.

La crise peut-elle se répandre en France ?

Si les Etats-Unis sont particulièrement touchés, c’est parce que la population a été soignée pendant des années à base d’opiacés, « les gens sont déjà conditionnés à cette drogue », à cause des « méthodes particulièrement agressives employées pour la populariser », commente Nicole Bacharan.

En France, 19.500 cachets de ce très redouté opiacé ont été saisis à Dax. La précédente saisie d’ampleur de cette drogue remontait à 2019. Les douaniers de Dieppe (Seine-Maritime) avaient alors mis la main sur 10 kg de fentanyl. Toutefois, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), estime qu'« il n’existe pas actuellement en France de risque d’une crise des opioïdes comparable à celle qui a cours en Amérique du Nord », avec moins de 10 décès par an en 2020 sur le territoire français.