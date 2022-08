La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, nettement en tête, semble en très bonne position pour devenir Première ministre en septembre en remplacement de Boris Johnson, selon un nouveau sondage publié jeudi. Elle a 32 points d’avance sur son concurrent, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak : 66 % des membres du parti conservateur la soutiennent, seulement 34 % lui préférant Rishi Sunak, selon ce sondage YouGov/Sky News qui ne tient pas compte des 13 % qui n’ont pas encore décidé.

Il y a deux semaines, un sondage YouGov/The Times lui donnait une avance de 38 points. Plusieurs débats souvent acrimonieux ont opposé ces dernières semaines les deux candidats à la succession de Boris Johnson, dans un contexte économique et social particulièrement tendu, avec une inflation dépassant les 10 % et des grèves dans de nombreux secteurs face à l’érosion du pouvoir d’achat. Boris Johnson, désormais aux abonnés absents, avait été contraint à démissionner le 7 juillet, après plus de 50 démissions dans son entourage, lassé des scandales et de ses mensonges à répétition.

57 % des membres ont déjà voté

Les quelque 200.000 membres du parti conservateur votent cet été par correspondance ou en ligne, pour désigner celui ou celle qui va le remplacer comme chef du parti et donc comme Premier ministre. Son nom sera connu le 5 septembre. Quelque 57 % des membres du parti (majoritairement des hommes, blancs, âgés) disent avoir déjà voté, 38 % ne l’ont pas fait. Liz Truss, 47 ans, positionnée très à droite et se revendiquant volontiers de Margaret Thatcher, a selon le même sondage 37 points d’avance chez ceux qui ont déjà voté (68 % contre 31 % pour Rishi Sunak).

Le sondage, mené auprès de 1.089 membres du parti, montre aussi que les deux candidats restent moins populaires que Boris Johnson, qui s’il était dans la course obtiendrait 46 % des suffrages des membres du parti, contre 24 % pour Truss et 23 % pour Sunak.