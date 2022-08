La fin d’un long parcours du combattant. L’UE a annoncé ce mardi qu’elle avait reçu la veille, la réponse de l’Iran à son compromis « final » sur le dossier nucléaire. « Nous l’étudions et consultons les autres participants (de l’accord JCPOA) et les Etats-Unis sur la voie à suivre », a affirmé le porte-parole de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne et facilitateur des négociations indirectes à Vienne entre l’Iran et les Etats-Unis.

« L’Iran a soumis sa réponse écrite » et juge un accord possible « si les Etats-Unis réagissent avec réalisme et flexibilité », a indiqué l’agence officielle Isna. D’après cette agence iranienne, Téhéran « s’attend à recevoir la réponse de l’autre partie dans les deux prochains jours ».

Que permettent ces négociations ?

Lancées en avril 2021 à Vienne, ces négociations arbitrées par l’Union européenne visent à ressusciter un accord international de 2015 (connu sous son sigle anglais JCPOA), qui garantit le caractère civil du programme nucléaire de l’Iran, accusé malgré ses démentis de chercher à se doter de l’arme atomique.

Le « texte final » proposé par l’UE permet le retour des Etats-Unis dans l’accord, dont ils s’étaient retirés unilatéralement en 2018, et la levée des sanctions américaines imposées à l’Iran, à condition que ce pays respecte ses engagements et cesse de dépasser les limites prescrites sur l’enrichissement et les autres activités nucléaires sensibles.

Encore des points de conflit

Selon Irna, « les divergences portent sur trois points. Les Etats-Unis ont verbalement exprimé leur flexibilité sur deux (non précisés, ndlr) mais cela devrait être inclus dans le texte. Le troisième concerne la garantie d’un accord durable » réclamée par l’Iran pour s’assurer que les Etats-Unis ne se retireront pas à nouveau du JCPOA.

Si la demande iranienne de retrait de la liste noire américaine des Gardiens de la révolution, l’armée idéologique de l’Iran, n’est plus à l’ordre du jour selon un responsable européen, demeurent en revanche les garanties pérennes de l’accord réclamées par Téhéran et la demande iranienne que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) clôt la question des sites non déclarés en Iran, où des traces d’uranium enrichi avaient été retrouvées.