L’opposant et militant anticorruption Alexeï Navalny, emprisonné depuis un an et demi en Russie, a affirmé lundi avoir été placé en cellule disciplinaire après avoir entrepris de former un syndicat de détenus. « Salut à tous depuis le mitard. La lutte syndicale n’est jamais facile, mais alors que dire des syndicats en prison », a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il dit avoir été placé à l’isolement pour trois jours pour avoir enfreint le règlement en déboutonnant le haut de sa tenue de bagnard. D’après lui, la direction a menacé de faire de cette geôle « sa résidence permanente » s’il ne changeait pas d’attitude.

Une « niche en béton »

Navalny décrit sa cellule comme une « niche en béton » avec une chaise, un lit rétractable, un évier et « un trou dans le sol ». En ce moment, il y fait « très chaud ». « La nuit, tu te sens comme un poisson couché sur le rivage », écrit Navalny. « Je suis un modèle de consommation responsable. Dans ma cellule, il n’y a qu’une tasse et un livre. Ils donnent une cuillère et une assiette seulement au moment des repas », raconte-t-il, avec son ironie habituelle.

Deux caméras l’observent. Les visites et le courrier sont interdits. Une heure de promenade par jour « dans une cellule semblable, mais avec un bout de ciel ». Il dit avoir droit à du papier et un stylo chaque jour pendant une heure quinze. « Je suis assis sur mon banc en fer devant ma table en fer. J’écris ce message et je vais écrire des instructions pour les zeks (prisonniers russes) sur leurs droits au travail, tant qu’ils ne me prennent pas le papier. »

Première victoire syndicale

La semaine dernière, Alexeï Navalny, 46 ans, a affirmé avoir créé un syndicat dans sa prison près de la ville de Vladimir - à 200 km à l’est de Moscou - où il travaille dans un atelier de couture.

Il affirme avoir remporté « sa première victoire » en faisant remplacer les tabourets des détenus travaillant dans l’atelier par des chaises. En mars, Alexeï Navalny a été condamné à neuf ans de prison en régime « sévère » pour des accusations des détournements de fonds qu’il juge fictives.