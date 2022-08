Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les forces ukrainiennes menacent le ravitaillement de l’armée russe dans le Sud…

8h20 : La poussée russe renouvelée dans l’Est

A Donetsk, une des deux régions du bassin houiller du Donbass, dont Volodymyr Zelensky a ordonné le 30 juillet l’évacuation de la population, « des combats particulièrement intenses se sont concentrés sur le village de Pisky, près du site de l’aéroport de Donetsk », selon le ministère britannique de la Défense. « L’assaut russe vise probablement à contrôler l’autoroute M04, principal accès à Donetsk en provenance de l’ouest ».

« Les forces russes avaient apparemment réduit leurs actions offensives à l’est de Siversk et menaient des attaques terrestres sporadiques et limitées tout en s’appuyant largement sur les bombardements d’artillerie contre les localités environnantes depuis le 6 août », remarque l’Institut américain pour l’étude de la guerre. « En revanche, depuis le 11 août, elles ont augmenté le nombre de leurs attaques terrestres dans la zone de Siversk », ajoute-t-il, y voyant une possible tentative de forcer l’Ukraine à y engager davantage de forces et d’équipement et de la détourner ainsi d’éventuelles contre-attaques accrues dans le Sud.