Terreur dans la zone commerciale d’Erevan, ce dimanche. Dans la capitale de l’Arménie, une explosion a fait dimanche au moins un mort et une vingtaine de blessés. « D’après les données préliminaires, une explosion s’est produite qui a déclenché un incendie », a déclaré le ministère des Situations d’urgence dans un communiqué.

L’origine de l’explosion, qui s’est produite en début d’après-midi sur le marché de gros de Surmalu, n’était pas connue dans l’immédiat. Des vidéos et photos circulant sur les réseaux sociaux montraient une épaisse colonne de fumée noire s’élever dans le ciel. Sur une vidéo, on pouvait entendre plusieurs détonations se succéder, comme un crépitement de feu d’artifice. Selon le ministère des Situations d’urgence, dix camions de pompiers intervenaient sur place et dix autres étaient en route pour leur prêter main-forte.

💥#Armenie 🇦🇲: À #Erevan il y a eu une puissante explosion au marché #Surmalu

Certains commentateurs évoquent un attentat terroriste lié à la récente escalade au Haut-#Karabakh

Les médias locaux rapportent que l'explosion est liée à un incendie dans un entrepôt de feux d'artifice pic.twitter.com/x9FyZ0c71s — Militant.André.D (@Circonscripti18) August 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une paix encore lointaine

Petit pays du Caucase d’environ trois millions d’habitants, l’Arménie traverse une période difficile depuis une guerre en 2020 contre l’Azerbaïdjan voisin qui s’est soldée par une lourde défaite et une crise politique majeure. Plus de 6.500 personnes ont été tuées dans cette nouvelle guerre et l’Arménie avait dû céder des pans entiers de territoires qu’elle contrôlait.

En juillet dernier, des premiers pourparlers se sont tenus en Géorgie entre les deux pays. Ces discussions s’inscrivent dans le sillage d’une médiation européenne visant à avancer vers un traité de paix.