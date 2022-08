Pékin risque de ne pas apprécier. Quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées par la Chine autour de Taïwan, en réponse à la visite de Nancy Pelosi sur l’île, une délégation de membres du Congrès américain est arrivée sur l’île. Cette visite, qui doit durer deux jours selon l’Institut américain à Taïwan, l’ambassade de facto des États-Unis, n’était pas prévue, indique une source diplomatique américaine sur l’île. Un sénateur et quatre représentants, démocrates et républicains, constituent cette délégation.

« La délégation va rencontrer de hauts responsables taïwanais pour discuter des relations entre les Etats-Unis et Taïwan, des questions de sécurité régionale, de commerce et d’investissement, du changement climatique », a notamment indiqué l’Institut américain. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a salué cette visite.

Renforcement des relations commerciales

« Alors que la Chine continue à faire monter les tensions dans la région, le Congrès américain a de nouveau envoyé une délégation de haut niveau à Taïwan, démontrant ainsi une amitié qui n’est pas effrayée par les menaces de la Chine et souligne le soutien résolu des Etats-Unis envers Taïwan ». Les parlementaires américains vont notamment rencontrer le président Tsai Ing-wen et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu, a-t-il ajouté.

Washington va renforcer ses relations commerciales avec Taïwan et effectuer de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit, en réponse aux actions « provocatrices » de la Chine, a annoncé vendredi Kurt Campbell, coordinateur de la Maison Blanche pour l’Asie-Pacifique. La Chine estime que Taïwan, peuplée d’environ 23 millions d’habitants, est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise.

Opposé à toute initiative donnant aux autorités taïwanaises une légitimité internationale, Pékin est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d’autres pays. Des responsables américains se rendent toutefois fréquemment dans cette île, mais la Chine juge que la visite de Nancy Pelosi, l’un des plus hauts personnages de l’État américain, a été une provocation majeure.