7h26 : Zelensky appelle le monde à « réagir immédiatement »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi la communauté internationale à « réagir immédiatement » pour faire partir les Russes de la centrale nucléaire de Zaporojie occupée et cible de bombardements.

« Le monde entier doit réagir immédiatement pour chasser les occupants de la centrale de Zaporojie, » la plus grande d’Europe située dans le sud de l’Ukraine et occupée par les troupes russes depuis le 4 mars, a déclaré le président ukrainien dans son adresse vidéo quotidienne. « Seul le retrait total des Russes et la reprise du contrôle total de l’Ukraine sur la centrale garantirait la sécurité nucléaire pour toute l’Europe », a-t-il ajouté en dénonçant le « chantage nucléaire russe ».