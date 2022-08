A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Trois jours après la spectaculaire perquisition du FBI chez Donald Trump, en Floride, et alors que tout le parti républicain dénonce une instrumentalisation du département de la Justice, son patron, l’attorney general Merrick Garland, est sorti de son silence, jeudi. Lors d’une courte conférence de presse, il a confirmé qu’il avait personnellement autorisé la demande pour obtenir un mandat de perquisition auprès d’un juge de Floride. Et jeudi, le département de la Justice (DOJ) a déposé un recours pour que le mandat et l’inventaire des documents saisis soient rendus publics. Merrick Garland n’a pas donné de détails, mais si Donald Trump a gardé du matériel classifié après la fin de sa présidence, il s’agit d’une felony, un crime passible de prison.

Merrick Garland confirme qu'il a autorisé personnellement la perquisition, que la décision "pas prise à la légère". Quand c'est possible, le DOJ utilise des moyens moins intrusifs qu'une perquisition (ici pas le cas visiblement). Dénonce les menaces contre FBI/DOJ. pic.twitter.com/XF6xejrL8w — Philippe Berry (@ptiberry) August 11, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Il est extrêmement rare qu’un attorney general s’exprime sur une enquête en cours. Mais depuis trois jours, Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières, et les républicains appelaient Merrick Garland à fournir des détails sur ce raid sans précédent dans l’histoire américaine.

Documents sensibles

Rappelant que la loi et les pratiques du DOJ l’empêchent de donner des détails, Merrick Garland a tenu à clarifier plusieurs points. Le principal : il a « personnellement autorisé la décision de demander un mandat de perquisition », et il n’a « pas pris la décision à la légère ». En général, des méthodes alternatives « moins intrusives » qu’une visite d’agents fédéraux est privilégiée, a-t-il précisé. Selon les médias américains, le DOJ avait obtenu au printemps une assignation contraignant Donald Trump à retourner des documents emportés en Floride lorsqu’il a quitté la Maison Blanche. Visiblement, l’ancien président n’a pas obtempéré, ce qui a justifié une perquisition.

Cette dernière a été supervisée par la division de contre-espionnage du FBI. Cela suggère la présence possible de documents confidentiels particulièrement sensibles. Selon CNN, certains toucheraient à la sécurité nationale.