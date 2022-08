Les dirigeants de ce monde auraient-ils une nostalgie des années 1990 ? On pourrait le croire au regard de ces photos où l’on voit Emmanuel Macron, Boris Johnson, Bill Gates ou encore Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, arborer un pin’s sur le revers de leur veste.

Cette broche, représentant un cercle orné de plusieurs couleurs, est la même sur toutes les photos. A la question d’une internaute sur sa signification, beaucoup lui ont répondu qu’il serait le symbole du ralliement de ces grands décideurs au Nouvel Ordre Mondial et au Great Reset, le livre de Klaus Schwaab, fondateur du Forum économique mondial, deux idées chères aux théoriciens du complot. D’autres avancent des références aux illuminatis ou encore au groupe Bilderberg.

Captures d'écran sur Twitter - Captures d'écran

Beaucoup de commentateurs s’offusquent même de voir ces « élites » afficher leur obédience en public, puisque la photographie du Président de la République a été prise lors de son intervention à la conférence « Goalkeepers » à New York en 2018, une initiative de la Bill and Melinda Gates Fondation.

La signification de ce pin’s est en réalité liée à un programme de l’ONU, 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Ce badge est une représentation des « Global goals », 17 objectifs de développement durable adoptés par les 193 États Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le 25 septembre 2015, l’ensemble des membres de l’ONU ont adopté une résolution, le Programme de développement durable, visant à « transformer le monde à l’horizon 2030 ».

Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. - Capture d'écran

La résolution définit ce programme comme un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité : « Il vise aussi à renforcer la paix partout dans le monde dans le cadre d’une liberté plus grande. Nous considérons que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doive faire face, et qu’il s’agit d’une condition indispensable au développement durable. »

Ainsi, les 17 objectifs définis, visibles sur le site de l’ONU évoquent différents sujets comme la faim, l’éducation, l’écologie, le travail, la paix ou encore la santé et sont symbolisés chacun par une couleur. Ce sont ces couleurs que l’on retrouve sur le pin’s porté par les dirigeants, et disponible à la vente sur le site de l'organisation.

Ainsi, les personnalités qui le portent ne sont pas membres d’une secte secrète ou d’un complot mondial, mais montre simplement leur soutien à ce programme.

Si les dirigeants, réunis en 2019, se sont engagés à renforcer la mise en œuvre de ces objectifs au niveau national et à la financer, on est encore loin du compte, selon les mots même du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le 22 septembre 2020 : « Pour la première fois en trente ans, la pauvreté augmente. Les indicateurs de développement humain sont en berne. Nous n’avons jamais dévié aussi loin des objectifs de développement durable. […] C’est une condamnation morale de notre époque. »