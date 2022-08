Guerre en Ukraine EN DIRECT : Réunion ce jeudi du Conseil de sécurité sur la centrale de Zaporojie…

7h09 : Des entreprises désemparées face au prix de l’électricité

Des factures multipliées par deux, voire par six : certaines entreprises s’inquiètent alors que les prix de l’électricité pour cet hiver flambent à des niveaux inédits en raison d’un ensemble de causes, dont les problèmes du parc nucléaire français.

Les prix de l’électricité n’ont cessé de grimper, pour atteindre des records, en particulier en France, où ils ont presque doublé en quelques semaines. L’électricité pour livraison l’an prochain s’échangeait sur les marchés à terme à plus de 550 euros le mégawattheure, contre moins de 100 euros il y a un an. Si les particuliers sont protégés par le « bouclier énergétique » mis en place par le gouvernement, les professionnels se montrent de plus en plus inquiets.

Cette tendance sur les marchés s’explique par de nombreux facteurs : elle est notamment alimentée par les prix élevés du gaz à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.